Red Bull Street Style: Hajagos Máté készült a visszavágásra

Megismétlődött a döntő, csak éppen fordított kimenetellel: 2019-hez hasonlóan az idei Red Bull Street Style országos döntőben is Szabados Ádám és Hajagos Máté csapott össze egymással a fináléban, ezúttal azonban (ahogy 2018-ban is), utóbbi bizonyult jobbnak, így esélyt kapott arra, hogy ott lehessen a valenciai világdöntőben. A győztes meg is osztotta érzéseit a

„Nagyon jó visszatérni a csúcsra, főleg a két évvel ezelőtti fájó vereség után, ami elég rosszul érintett. Úgy éreztem, hogy a legjobb formában vagyok, akkor készültem a legtöbbet, ráadásul Miamiben rendezték a világdöntőt... Nagyon készültem, hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő, leginkább fejben. Szerintem ez jelentette most a különbséget: mentálisan rendbe tettem magam, nem hagytam, hogy eltérítsenek a külső zajok, például az, hogy Ádámnak többen szurkolnak. Ismerjük a mezőnyt, látjuk nagyjából az erőviszonyokat, úgyhogy készültem, hogy vele fogok döntőzni. Mindenképpen vissza akartam vágni a 2019-es vereség miatt. Van köztünk egy egészséges rivalizálás, de maximálisan tiszteljük egymást. Ez szerintem már öt-hat éve tart.”

Mindemellett külön kihívást jelentett, hogy az esőzés miatt az utolsó csatákat, köztük a döntőt is egy kis faházban rendezték meg.

„Viszonylag kicsi téren a ház falai le voltak ragasztva plakátokkal, úgyhogy nem volt elég fény sem, a belmagasság pedig alig volt több két méternél. Meg kellett gondolni a trükköket, hozzászokni az új környezethez, de végül is mindketten jól alkalmazkodtunk, szerintem nyolcvan százalékos teljesítményt tudtunk nyújtani. Az pedig egyértelmű pozitívum volt, hogy a kicsi térben sokkal intenzívebb lett a hangulat. Mindenki kiabált és verte a padlót, a hang bennmaradt, úgyhogy őrült volt a hangulat.”

Máté pedig fejben higgadt maradt, és megnyerte a döntőt. Ezúttal azonban ez még nem jelent egyenes ági részvételt a valenciai világdöntőben, egy online verseny során kell bejutnia az utazók 16-os mezőnyébe, amivel már túl is szárnyalná két évvel ezelőtti teljesítményét, amikor is Varsóban 17. helyezést ért el.

