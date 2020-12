A Halott Pénz új dalával még a 2020-as év is szebb lesz

Két hónapja jelent meg a Halott Pénz és Rúzsa Magdi közös dala, a “Szeretni, akit nem lehet” , amiről természetesen mi is beszámoltunk nektek. A dal népszerűsége azóta is töretlen, a nézettsége egyre csak feljeb és feljebb kúszik. Fülbemászó dallamának hála nem csak az ősz, de még a tél slágere is lesz.