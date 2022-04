Hazai élsportolók is csatlakoznak a Wings for Life futáshoz

futást, és igyekszünk titeket is arra bíztatni, hogy szeressétek, hiszen a futásotokkal egy jó ügyet támogattok. Az egész világ együtt áll rajthoz azokért, akiknek sajnos nem adatik meg ez a lehetőség. A futáshoz számos hazai ismert sportoló is csatlakozik, ki-ki a tartózkodási helyén teljesíti majd a távot.

Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire szeretjük a Wings for Life futást, és igyekszünk titeket is arra bíztatni, hogy szeressétek, hiszen a futásotokkal egy jó ügyet támogattok. Az egész világ együtt áll rajthoz azokért, akiknek sajnos nem adatik meg ez a lehetőség. A futáshoz számos hazai ismert sportoló is csatlakozik, ki-ki a tartózkodási helyén teljesíti majd a távot.

Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire szeretjük a Wings for Life futást, és igyekszünk titeket is arra bíztatni, hogy szeressétek, hiszen a futásotokkal egy jó ügyet támogattok. Az egész világ együtt áll rajthoz azokért, akiknek sajnos nem adatik meg ez a lehetőség. A futáshoz számos hazai ismert sportoló is csatlakozik, ki-ki a tartózkodási helyén teljesíti majd a távot.

„A mozgás szerelmese vagyok. De sajnos sokan vannak, akik vagy születésüktől fogva vagy egy baleset, betegség következtében kell, hogy mankóval járjanak, kerekesszékhez vagy ágyhoz vannak kötve. Ha bármivel segíthetem őket, én azt megteszem, hiszen a mozgás az élet egyik fontos eszenciája. Tavaly is teljesítettem a távot, idén sem lesz ez másként” – nyilatkozta Molnár Andi táncos, aki a jótékony cél mellett a futás iránti szenvedélye miatt is örömmel vesz részt a versenyen.

„A mozgás szerelmese vagyok. De sajnos sokan vannak, akik vagy születésüktől fogva vagy egy baleset, betegség következtében kell, hogy mankóval járjanak, kerekesszékhez vagy ágyhoz vannak kötve. Ha bármivel segíthetem őket, én azt megteszem, hiszen a mozgás az élet egyik fontos eszenciája. Tavaly is teljesítettem a távot, idén sem lesz ez másként” – nyilatkozta Molnár Andi táncos, aki a jótékony cél mellett a futás iránti szenvedélye miatt is örömmel vesz részt a versenyen.

t is a résztvevők között köszönthetjük, aki a sűrű versenynaptára miatt nem tud jelen lenni a városligeti helyszínen, így applikáción keresztül teljesíti majd a távot. Ne feledd, ha te is inkább egyénileg futnál, vagy nem vagy épp itthon, az appon keresztül csatlakozhatsz a versenyhez!

Fucsovics Marci t is a résztvevők között köszönthetjük, aki a sűrű versenynaptára miatt nem tud jelen lenni a városligeti helyszínen, így applikáción keresztül teljesíti majd a távot. Ne feledd, ha te is inkább egyénileg futnál, vagy nem vagy épp itthon, az appon keresztül csatlakozhatsz a versenyhez!

Fucsovics Marci t is a résztvevők között köszönthetjük, aki a sűrű versenynaptára miatt nem tud jelen lenni a városligeti helyszínen, így applikáción keresztül teljesíti majd a távot. Ne feledd, ha te is inkább egyénileg futnál, vagy nem vagy épp itthon, az appon keresztül csatlakozhatsz a versenyhez!