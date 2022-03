A hit mindenek felett - hidzsábot viselő nők a sportban

Asma Elbadawi az iskolai dolgozatait mindig pirossal teleírva kapta vissza, és folyton azt mondták neki, hogy nem tud helyesen írni. Később viszont felfedezte a költészetet, és diszlexiásként egy teljesen új világ nyílt meg számára, amiben ki tudja fejezni magát. “A diszlexia lehetővé teszi számomra az out of the box gondolkodást, vagyis hogy függetlenítsem magam a sablonos döntésektől, és valami újat hozzak létre” - árulta el Elbadawi.