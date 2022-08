Lehet, hogy címről nem ugrik be elsőre, de ha meghallod az ‘Astronaut in the Ocean’ című dalt, azonnal tudni fogod, hogy miről van szó. A zenei világban eltöltött 11 hosszú év után, 2021-ben az említett sláger hozta meg Masked Wolf számára a régóta várt sikert és egy bolygó ismerte meg a nevét. A dal nem csak a TikTokon lett brutálisan felkapott, de a rádiók is megállás nélkül játszották és játsszák a mai napig.