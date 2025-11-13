Amikor az edzés nehézzé válik, az elméd neked és ellened is dolgozhat
© Leo Francis/Red Bull Content Pool
Fitness

Hogyan alakítsd át a szorongást energiává?

Kate O'Keeffe mentális tréner elárulja, hogy tudatos vizualizációval, légzéstechnikával és a megfelelő belső párbeszéddel miként fordíthatod saját előnyödre a szorongást.
RedBull.hu BL via Valerio Mammone
3 perc olvasásPublished on

"A mentális tréninget régen sokan félvállról vették, ma viszont már a felkészülés egyik kulcsa” – mondja Kate O’Keeffe, aki a Red Bull Athlete Performance Center (APC) mentális felkészítő szakértőjeként dolgozik Thalgauban, és olyan világklasszis sportolókat támogat, akiknek sokszor egyetlen apró hiba is sorsdöntő lehet. S bár a legtöbben nem száguldanak versenyautóval a sebesség határait feszegetve vagy nem ugranak le egy meredek mountain bike-rámpáról, a rajt előtti gyomorgörcsöt mindannyian ismerjük - legyen szó egy versenyről, egy megmérettetésről vagy akár egy kemény edzésről.
Kobajasi Rjójú új síugrás rekordra készül

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Azok az eszközök, amelyek a profiknak segítenek fókuszban maradni extrém nyomás alatt, ugyanúgy működhetnek nekünk is. Akár az első HYROX-ra készülsz, akár egy helyi 10 kilométeres futásra, vagy csak túl akarsz lendülni egy stresszes napon, ugyanaz a mentális rutin adhat kapaszkodót.

Milyen módon javítja a mentális tréning a sportolók teljesítményét?

Kate O'Keeffe, a mentális edzés szakértője: A mentális és a fizikai felkészülés valójában egymást erősíti. A vizualizáció, a tudatos légzés, az önbeszéd vagy éppen a célzott mentális pihenés mind olyan eszközök, amelyek élesítik a fókuszt, mérséklik a stresszt és támogatják a regenerációt. Ezek a technikák együtt teszik lehetővé, hogy a sportolók a kritikus pillanatokban is kihozzák magukból a maximumot.

Alice Robinson alpesi síző a két edzés közötti koncentrációt gyakorolja

© Miles Holden/Red Bull Content Pool

Hogyan változtak a sportágak az elmúlt évek során?

A sportpszichológia kapcsán sokáig tartotta magát a tévhit, hogy csak a "gyengébb idegzetűeknek” van rá szüksége. Mára azonban a kutatás és a gyakorlat egyértelművé tette: a mentális tréning önálló, elismert tudományterület, amely nélkülözhetetlen a teljesítmény fejlesztésében.

Hogyan segít a mentális tréning szakértője a sportolóknak a sérülés utáni felépülésben?

A sérülések nemcsak fizikai, hanem mentális terhet is jelentenek: gyakran együtt járnak félelemmel, szorongással és a motiváció visszaesésével. A visszatérés kulcsa a fokozatos terhelés, a fejlődés tudatos követése és annak újra megtanulása, hogy a mozgás biztonságos. A félelem a visszatérés természetes reakciója, de ha jól kezeljük, a gát helyett iránytűvé válhat a teljes felépülés felé.

Milyen szerepet játszanak a mentális rutinok vagy rituálék a teljesítményükben?

A kicsi, ismétlődő rutinok olyan jeleket küldenek az agynak, amelyek azt üzenik: itt az idő, indul a műszak. Egy snowboardos például végigpörgeti fejben az első ugrását, míg egy biatlonista előre begyakorolt légzésritmust vesz fel, mielőtt meghúzza a ravaszt. Ezek a rituálék biztonságot adnak, stabil kapaszkodót teremtenek a feszültség közepette, és segítenek abban, hogy a sportolók kézben tartsák érzelmeiket a legnehezebb pillanatokban is.

Maddie Mastro a Laax Open versenyen

© Ondrej Kolacek/Red Bull Content Pool

Meg tudnál osztani egy egyszerű mentális gyakorlatot a stressz kezelésére vagy a koncentráció javítására?

Érdemes kipróbálni a "fiziológiai sóhajt”, egy villámgyors légzéstechnikát, amelyet élsportolók is bevetnek a feszültség enyhítésére. A gyakorlat egyszerű: orron át szívj be mélyen levegőt, tartsd bent egy pillanatra, majd tegyél rá még egy rövid, kiegészítő belégzést, hogy teljesen "feltöltsd” a tüdőt. Ezután lassan, hosszan fújd ki a levegőt a szájon keresztül. Két-három ismétlés elég ahhoz, hogy érezhetően csökkenjen a stressz, normalizálódjon a pulzus és újra élesre álljon a fókusz. Ugyanolyan hasznos a pályán, mint a hétköznapok sűrűjében.

