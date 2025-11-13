Hogyan alakítsd át a szorongást energiává?

"A mentális tréninget régen sokan félvállról vették, ma viszont már a felkészülés egyik kulcsa” – mondja Kate O’Keeffe, aki a Red Bull Athlete Performance Center (APC) mentális felkészítő szakértőjeként dolgozik Thalgauban, és olyan világklasszis sportolókat támogat, akiknek sokszor egyetlen apró hiba is sorsdöntő lehet. S bár a legtöbben nem száguldanak versenyautóval a sebesség határait feszegetve vagy nem ugranak le egy meredek mountain bike-rámpáról, a rajt előtti gyomorgörcsöt mindannyian ismerjük - legyen szó egy versenyről, egy megmérettetésről vagy akár egy kemény edzésről.