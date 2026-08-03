Már megint itt a hőkupola – így éld túl az őrült meleget!

Már megint elért minket a hőkupola, újra 40 fok közeli hőmérsékletekkel kell megküzdenünk Magyarországon. Ez már tényleg az a szint, ami az egészségre is veszélyes, főleg, ha nem figyel oda magára az ember. Mi viszont most segítünk, hogy biztosan ne történjen nagy baj: Dr. Heiner Attila Levente szívsebész szakorvosjelölt ad nekünk tippeket arra, hogy pótoljuk a folyadékot, hogyan táplálkozzunk, öltözködjünk és mozogjunk, hogy ne károsítsuk az egészségünket.

01 Igyál sokat – de ne csak, amikor szomjas vagy!

A 40 °C közeli hőmérséklet már nem egyszerűen “meleg”, hanem olyan környezet, ahol a szervezet hőleadása jelentősen romlik. Ilyenkor nő a hőguta kockázata. Fontos, hogy nem szabad megvárni a szomjúságérzést a folyadékfogyasztással, meg kell előzni azt. Megfelelő hidratációról akkor beszélünk, ha nem érezzük a folyadék hiányát. Ezt úgy lehet elérni, ha napközben többször, kevesebbet iszunk. Manapság már mindenki hord magánál kulacsot, úgyhogy pontosan tisztában lehetünk azzal, mekkora az űrtartalma, és hányszor kell kiinnunk a nyáron szükséges folyadékmennyiség pótlásához. Ez a szükséglet egészen pontosan 40 ml víz/kg. Egy 70 kg-os embernél ez például 2,8 liter.

02 Ha sokat vagyunk melegben, sokat izzadunk, még ez is kevés

Ha órákon át izzadunk a melegben, akkor a víz pótlása nem lesz elég. Pótolni kell a nátriumot is elektrolit itallal, tablettával vagy sósabb ételekkel, mint például sajtok, olívabogyó, kovászos uborka, savanyúságok, sós paradicsom. Amikor többórás túrán veszünk részt, kerékpározunk, futunk, fesztiválozunk, strandolunk, utazunk hőségriadó idején, akkor van igazán szükség az elektrolit tablettákra vagy az izotóniás italokra.

03 Hűtsd a tested, öltözz okosan!

A testedet kívülről hűtheted hideg vízzel benedvesített törölközőt helyezve a nyakra, a csuklókra és alkarra. Legyen rajtad sapka vagy kalap, keress árnyékot vagy bent használj ventilátort, ha a levegő nem extrém párás. Az öltözék is sokat segíthet: a világos színű ruhák, a laza szabás, a jól szellőző anyagok, az UV-szűrős napszemüveg csodákra képesek.

04 A napi programot igazítsd a hőséghez!

12 és 17 óra között ne végezz a szabadban nehéz fizikai munkát, sportolj inkább kora reggel vagy naplemente után, ha muszáj kint lenned, tarts gyakori pihenőket.

05 Hogyan igyak energiaitalt?

Érdemes reggel vagy délelőtt fogyasztani és folyadékkal kiegészíteni. A koffein önmagában normál mennyiségben nem okoz jelentős kiszáradást, de a melegben könnyű megfeledkezni a folyadékpótlásról. Egy 250 ml-es Red Bull (80 mg koffein) időnként teljesen beilleszthető egy egészséges életmódba, de nem hidratáló ital. Hasznos lehet vezetés előtt, reggelihez, sport előtt/közben/után vagy az esti éberség fenntartásához.