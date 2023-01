Hóra vágysz? Mutatjuk, hova menj szánkózni a „környéken”

Ha tél, akkor szánkózás: mármint ez az állítás egy évtizeddel ezelőtt talán még itthon is helytálló volt, napjainkban sajnos nem annyira, hiszen egy nagyon fontos dolog hiányzik hozzá, mégpedig a hó. Szánkózni azonban lehet most is, csak éppen már nem elég felmenni hozzá a Kékes-tetőre vagy a Hármashatár-hegyre, hanem kicsit tovább kell utazni például Ausztriába, Szlovéniába vagy Szlovákiába.

Viszont ezek az épített vagy természetes pályák óriási élményt nyújtanak, sok helyen éjszakai fények mellett is lehet csúszni hosszú kilométereken kívül, úgyhogy abszolút megéri 500-600 kilométert utazni, és akár egy hétvégét eltölteni a pályák környékén, ha szeretne szánkózni egy hatalmasat az ember.

Hogy ne maradjatok ki a jóból, a teljesség igénye nélkül össze is gyűjtöttünk 5 pályát a környező országokból, ahol a száguldás és az élmény garantált!

01 WILDKOGEL ARENA

Wildkogel Arena © Wildkogel-Arena Neukirchen & Bramberg

Ausztriában nagyjából végtelen mennyiségű szánkópályát talál az ember, de a Wildkogel Arena talán egy kicsit kiemelkedik a többi közül, hiszen ez a világ leghosszabb kivilágított, vagyis éjszaka is (egészen pontosan este 10 óráig) használható szánkópályája. Bő 600 km-ert kell utazni Neukirchen am Grossvenedigerig, úgyhogy nem éppen egynapos túra, de biztos nem bánod meg, ha egy hétvégét eltöltesz ott. A csúcsra felvonó visz föl – amivel a szánkók is szállíthatóak –, aztán kezdődhet is a 14 km-es csúszás 1400 méteres szintkülönbséggel! Nagyjából 40 perc alatt teljesíthető a pálya – persze nem kötelező, útközben meg lehet állni gyönyörködni a tájban, vagy energiát gyűjteni egy hüttében.

02 ZAUBERBEG ÉLMÉNYSZÁNKÓPÁLYA

Semmeringben található hazánkhoz a legközelebbi osztrák élményszánkópálya, hiszen bő 3 óra autózással el is érhető a Zauberberg, ami garantáltan felejthetetlen élményt nyújt minden korosztálynak. A páya 3.5 km hosszú, sötétedés után ezt is kivilágítják, ráadásul alagutak, fényjátékok és hangeffektek fokozzák szánkózás közben az élményt. 1350 méter magasról indul a pálya, a szintkülönbség 350 méter, és út közben természetesen itt is be tudunk térni egy-egy hüttébe – közelsége miatt akár egynapos kirándulásnak is tökéletes.

03 STRUSSING-ZAGLAU

Salzburgtól nem messze, tőlünk mintegy 600 km-re található a werfenwengi Strussing-Zaglau szánkópálya, ami a leghosszabbak közé tartozik a maga 6 km-es távjával. A nyomvonal éles kanyarokkal az erdőn visz keresztül, és az induló pont egy kiadós túrázással vagy felvonóval is megközelíthető. Útközben a szánkózás élménye mellett a Tennen-hegységben is gyönyörködhetünk.

04 KRANJSKA GORA

Természetesen a szomszédban nemcsak Ausztriában, hanem például Szlovéniában is lehet egy jót szánkózni, például az olasz-osztrák-szlovén határnál, Kranjska Gorában is. A bő 500 kilométeres utazásért biztosan kárpótol a másfél kilométer hosszú pálya, melynek kezdőpontja akár autóval is megközelíthető – persze csak 4x4-es meghajtásúval. A szintkülönbség itt csak 140 méter, nem olyan meredek, vagyis a lassabb tempóra vágyóknak ajánljuk, azoknak, akik nem bánják, ha néha meg kell lökniük magukat – cserébe tényleg tudnak gyönyörködni a tájban, akár éjszaka is.

05 DONOVALY

Szlovákia sem maradhat ki a sorból, és nem is kell felmennünk a Magas-Tátráig, ha szeretnénk szánkózni egy jót. Donovali alig 200 km-re található Budapesttől szűk 1000 méteres magasságban, ahol megvilágított sípályán lehet szánkózni sötétedés után. A felvonó szánkóstul felvisz mindenkit, aztán indulhat is a csúszás. Természetesen a Tátrában jó néhány szánkópálya található még, de egyik sem ennyire közel – nem véletlen, hogy Donovaly a magyarok egyik kedvenc síparadicsoma.