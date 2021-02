Hóröplabda újratöltve, magyar szereplőkkel

Bár a tavalyi szezont törölni kellett, idén újra rendeznek versenyt ebben a különleges sportágban, ami gyakorlatilag a strandröplabda ellentéte: fürdőruha helyett aláöltöző, mezítláb helyett stoplis cipő, homok helyett hó. Ráadásul nem is ketten, hanem hárman (a cserejátékossal együtt négyen) alkotnak egy csapatot.

A magyar 2-es csapatot Czene Adrienn, Gubik Hanna és Szabó Dorottya alkotta: kezdetnek vereséget szenvedtek az első helyen kiemelt (és későbbi győztes) törököktől, de aztán győzni tudtak az olaszok ellen, így számukra is a négy közé jutás volt a tét a házigazda osztrákok ellen.

