Horváth Laura elképesztő: harmadszor is megnyerte a Rogue Invitationalt!

Horváth Laura pályafutása során harmadik alkalommal diadalmaskodott a világ legjobb crossfit-versenyzői számára kiírt Rogue Invitational elnevezésű meghívásos versenyen Skóciában.
Horváth Laura már igazi nagyágyúként érkezett a skóciai Aberdeenbe, a Rogue Invitational 7. kiírására. A 28 éves magyar sportoló 2022-ben és 2023-ban Texasban szerezte meg az aranyérmet, míg a tavalyi, már szintén Skóciában rendezett versenyen a második helyen végzett.
A háromnapos viadal során idén is 9 számban mérték össze erejüket a világ legjobb crossfit-versenyzői. Horváth már a pénteki első három szám után is az élen állt holtversenyben két vetélytársával, szombaton pedig ellenállhatatlannak bizonyult: két számot megnyert, a harmadikon pedig a harmadik helyen végzett, 525 pontjával komoly előnnyel várhatta az élről a vasárnapi záró etapot.
Az utolsó napon így már az is belefért, hogy a 7. és a 8. számban „csak” a 4. helyen végzett a magyar lány – főleg, hogy a közvetlen üldözőknek sem sikerült ennél jobban szerepelniük. Mivel egyetlen számban maximum 100 pontot lehet szerezni, már az utolsó kör előtt eldőlt, hogy Horváth végez az élen, hiszen 105 pontos előnyre tett szert az amerikai Alex Gazan előtt. A 9. versenyszám végül már csak egy örömfutás volt Laura számára, aki a 8. helyen végzett, de összesen 760 pontot szerezve így is magabiztosan, 85 pontos előnnyel nyerte meg az idei versenyt.
Horváth tehát harmadszor is aranyérmet szerzett a Rogue Invitationalön, és mivel a verseny 7 kiírásából már negyedszer állhatott fel a dobogóra, mondhatjuk, hogy ezt a viadalt neki találták ki.
„Azt azért nem mondanám, hogy nekem találták ki, de tényleg megint jól sikerült” – árulta el közvetlenül a verseny után Horváth. – „Tavaly második lettem, idén más opció nem volt a fejemben, csak a győzelem. Ennek is ugyanúgy tudok örülni, mint az előző két sikernek, persze mindegyik kicsit más, mások a körülmények, máshogy élem meg. Annyira nem lepett meg, hogy ekkora előnnyel nyertem, de a verseny közben én nem igazán néztem a pontokat. Igazából csak az utolsó szám után mondták nekem a bátyámék, hogy ha ezt nem csináltam volna meg, akkor is nyertem volna, tényleg nem tudtam előtte, hogy már bajnok vagyok. Boldog vagyok, mert számomra ez az év legnívósabb versenye, mindenki itt van, aki csak számít a crossfitben, a legnagyobbakat sikerült legyőznöm. Most elmegyünk vacsizni egyet, aztán reggel már repülünk is haza Magyarországra.”
A magyar sportolóra idén még vár egy fontos feladat, hiszen nemrég első helyen végzett Arizonában a háromállomásos World Fitness Project versenysorozat második viadalán, decemberben így harcba szállhat a dániai Koppenhágában az összetett aranyéremért.