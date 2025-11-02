Horváth Laura elképesztő: harmadszor is megnyerte a Rogue Invitationalt!

Az utolsó napon így már az is belefért, hogy a 7. és a 8. számban „csak” a 4. helyen végzett a magyar lány – főleg, hogy a közvetlen üldözőknek sem sikerült ennél jobban szerepelniük. Mivel egyetlen számban maximum 100 pontot lehet szerezni, már az utolsó kör előtt eldőlt, hogy Horváth végez az élen, hiszen 105 pontos előnyre tett szert az amerikai Alex Gazan előtt. A 9. versenyszám végül már csak egy örömfutás volt Laura számára, aki a 8. helyen végzett, de összesen 760 pontot szerezve így is magabiztosan, 85 pontos előnnyel nyerte meg az idei versenyt.

Az utolsó napon így már az is belefért, hogy a 7. és a 8. számban „csak” a 4. helyen végzett a magyar lány – főleg, hogy a közvetlen üldözőknek sem sikerült ennél jobban szerepelniük. Mivel egyetlen számban maximum 100 pontot lehet szerezni, már az utolsó kör előtt eldőlt, hogy Horváth végez az élen, hiszen 105 pontos előnyre tett szert az amerikai Alex Gazan előtt. A 9. versenyszám végül már csak egy örömfutás volt Laura számára, aki a 8. helyen végzett, de összesen 760 pontot szerezve így is magabiztosan, 85 pontos előnnyel nyerte meg az idei versenyt.

Az utolsó napon így már az is belefért, hogy a 7. és a 8. számban „csak” a 4. helyen végzett a magyar lány – főleg, hogy a közvetlen üldözőknek sem sikerült ennél jobban szerepelniük. Mivel egyetlen számban maximum 100 pontot lehet szerezni, már az utolsó kör előtt eldőlt, hogy Horváth végez az élen, hiszen 105 pontos előnyre tett szert az amerikai Alex Gazan előtt. A 9. versenyszám végül már csak egy örömfutás volt Laura számára, aki a 8. helyen végzett, de összesen 760 pontot szerezve így is magabiztosan, 85 pontos előnnyel nyerte meg az idei versenyt.