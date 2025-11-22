Még én is ezt érzem, amikor belépek egy új edzőterembe! Ez teljesen normális. Csak tedd meg az első lépést. A Kaduzsban nagyon barátságosak vagyunk, és néhány edzés után otthonosan fogod érezni magad. Az emberek gyakran azt gondolják, hogy már azelőtt fittnek kell lenniük, mielőtt belépnek egy edzőterembe, de ez nem igaz. Csak annyit kell tenned, hogy elhatározod magad, és belépsz az ajtón. A többi magával ragad.