Horváth Laura: "Az izom ugyanolyan nőies tud lenni, mint a karcsúság"
A sport mindig is fontos része volt a családi életnek, vagy akkor kerített a hatalmába, amikor kicsit idősebb lettél?
A neveltetésünk valóban a sportban gyökerezett. Mindkét szülőm testnevelő tanár volt, apukám tízpróbázott, anyukám pedig atletizált. A hétvégéinket többnyire biciklizéssel, kenuzással és különféle aktív kirándulásokkal töltöttük. Ez nem csupán program volt, hanem az életünk természetes része, ami méginkább összekötött engem és a két testvéremet.
A szüleidnek van egy mászóterme Budapesten. Mi a legkorábbi emléked arról, hogy ott voltál?
Lógni, szaladgálni, kötelekkel játszani, hintázni – tulajdonképpen ez volt a gyerekkorom. A családommal együtt lógtunk a mászóalkalmatosságokon, figyeltem őket, ahogy felmásznak mindenre, és ez engem is arra ösztönzött, hogy kipróbáljam és egyre többet másszak.
Mikor vált a fitnesz a családi élet természetes részéből karrierré?
Mindig is nagyon versengő típus voltam, bármit csináltam, a legjobb akartam lenni. Idővel a fitnesz egyszerűen kinőtte magát hobbiból valamivé, amivel komolyabban szerettem volna foglalkozni. Nagyon szerencsésnek érzem magam, mert számomra ez ma sem a klasszikus értelemben vett munka, sokkal inkább hivatásommá vált.
Sok nő akar erős lenni. Az izmok és a határozott testalkat ugyanolyan nőies, mint a karcsúság. Az erő szép.
Versenyeztél már valaha Kristóffal?
Kiskoromtól kezdve azt akartam csinálni, amit ő. Ő volt a nagy testvérem, én pedig a kis árnyéka, ami néha persze bosszantotta. Ahogy azonban idősebbek lettünk, a fitnesz lett az, ami igazán összekötött minket. Ugyanazokat a célokat tűztük ki, és a közös munka méginkább közelebb hozott bennünket.
A pályafutásod az újonc ezüstérmestől egészen a 2023-as CrossFit-világbajnoki címig ível. Hogyan változtatta meg mindez az edzésedet?
Őszintén szólva a gondolkodásmódomat egyáltalán nem változtatta meg. Mindig is versenyzős típus voltam, és mindig a legjobb akartam lenni. Amikor elkezdtem a funkcionális fitneszt és neveztem a CrossFit Gamesre, tudtam, hogy egyszer nyerni fogok - mindegy hány év múlva. Ez volt a hozzáállásom az első naptól.
Igaz, hogy te voltál az első nő, aki belépett a helyi súlyemelő terembe?
Igen. A bátyám járt oda először, és amikor megkértem, hogy csatlakozhassak, azt mondta, hogy nincs ott egyetlen lány sem, és női öltöző sincs, szóval nem lehet. De nem hagytam annyiban, és végül én lettem az első nő, aki ott edzett a teremben.
Hogyan látod a női fitnesz fejlődését?
Szerintem az üzenet rengeteget változott. Régebben minden arról szólt, hogy legyünk vékonyak és picik. Ma már egyre több nő szeretne erős lenni, feltölteni a testét és elfogadni az erejét. Az izmok és a határozott testalkat ugyanolyan nőies, mint a karcsúság. Az erős női test igenis szép.
Nem mindenki számára szükséges izomerősítő gyakorlatokat végezni vagy kézenállva sétálni. A legjobb, ha mindenki olyan mozgásformára fókuszál, amely megkönnyíti a mindennapi életüket.
Miért döntöttetek úgy Kristóffal, hogy saját edzőtermet nyitotok?
Már vagy tíz éve szerettünk volna saját edzőtermet. Mindig arról álmodoztunk, hogy legyen egy helyünk, de az élet mindig közbeszólt – külföldön éltünk, vagy más prioritásaink voltak. 2023-ban kezdtünk igazán komolyan keresgélni. Már majdnem feladtuk, amikor rábukkantunk egy üres raktárépületre. Ez volt az a hely, és innentől nem volt kérdés, hogy megvalósítjuk-e.
Miben látod a Kaduzs egyediségét? Miben más mint a többi edzőterem?
Úgy vélem, a Kaduzs különlegessége abban rejlik, hogy nem akartunk mesterségesen kitűnni a többi terem közül. Egyszerűen egy olyan helyet szerettünk volna létrehozni, ahol mindenki jól érzi magát. Ugyanakkor a mi megközelítésünk valóban eltérő. Kristóf inkább a hosszú távú egészségre és jó közérzetre helyezi a hangsúlyt, nem csak a teljesítményre. Nem mindenki vágyik izomemelésekre vagy kézállásos sétákra. Sokkal inkább a hétköznapi élethez hasznos, alapvető mozgásokra fókuszálunk, mint a húzódzkodás, fekvőtámasz, guggolás vagy súlyemelés. Egyszerűen olyan gyakorlatokra, amelyek megkönnyítik a mindennapokat.
Milyen tanácsot adnál annak, aki először sétál be egy edzőterembe, és meg van szeppenve?
Még én is ezt érzem, amikor belépek egy új edzőterembe! Ez teljesen normális. Csak tedd meg az első lépést. A Kaduzsban nagyon barátságosak vagyunk, és néhány edzés után otthonosan fogod érezni magad. Az emberek gyakran azt gondolják, hogy már azelőtt fittnek kell lenniük, mielőtt belépnek egy edzőterembe, de ez nem igaz. Csak annyit kell tenned, hogy elhatározod magad, és belépsz az ajtón. A többi magával ragad.