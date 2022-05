Idén is példát mutatott a Wings for Life World Run

Wings for Life World Run 2022 Juokse niiden puolesta, jotka eivät siihen …

Világszerte mozdultak meg az emberek a gerincsérültek érdekében. A Wings for Life World Run jótékonysági futóversenyhez 165 ország résztvevői csatlakoztak, hogy fussanak azokért, akik nem futhatnak. A globális eseményen 161 892 fő versenyzett egy időben, köztük olyan sportemberek is rajthoz álltak, mint Liu Shaolin Sándor olimpikon rövidpályás gyorskorcsolyázó, Tótka Sándor olimpikon kajakozó, vagy a „wheelchairguy”-ként ismert aktivista, Fenyvesi Zoli .

A kilencedik alkalommal megrendezett Wings for Life World Run a világ minden tájáról fogadta a lelkes jelentkezőket, akik nem csupán saját, de mások egészségéért is futottak. A jótékonysági verseny nevezői ugyanis minden évben egy gerincsérültek gyógyításával foglalkozó alapítványt támogatnak –

A kilencedik alkalommal megrendezett Wings for Life World Run a világ minden tájáról fogadta a lelkes jelentkezőket, akik nem csupán saját, de mások egészségéért is futottak. A jótékonysági verseny nevezői ugyanis minden évben egy gerincsérültek gyógyításával foglalkozó alapítványt támogatnak – a sportkedvelők idén 4,7 millió eurót gyűjtöttek össze.

© Wings for Life World Run

„Amikor az emberek összefognak, nagyszerű dolgok történnek” – mondta Anita Gerhardter , a Wings for Life nonprofit alapítvány vezérigazgatója. „Hálás vagyok azért, hogy ilyen sokan mentek ki futni az ügyünk érdekében. Az elmúlt években már nagy lépéseket tettünk a gerincvelő-sérülés gyógymódjának irányába. Az idei résztvevőknek köszönhetően pedig továbbra is támogatni tudjuk a nagyszerű tudósok munkáját.”

Magyarországon május 8-án 13:00 órakor indultak meg a regisztrált résztvevők, akik egy applikáció segítségével tudták kiválasztani egyéni távjukat. A Városligetben zajló hazai rendezvényen többek közt a téli olimpia utáni pihenését élvező Liu Shaolin Sándor is megjelent. „A COVID után jó látni, hogy ilyen sokan eljöttek a közös megmozdulásra. Sokkal többet tudtam futni, mint a múltkor, és ez a jó hangulatnak és a társaságnak volt köszönhető” – nyilatkozta az olimpikon, aki tacskójával, Dinnyével vágott neki a versenynek. „Ahhoz képest, hogy szegény egy kör után kikészült, meglepően jól bírta” – mesélte kis kedvencéről a gyorskorcsolyázó.

Fenyvesi Zoli már meg se tudja számolni, hányadik Wings for Life futásán vesz részt, de biztos, hogy nem az utolsón. „Mozgássérültként eléggé közel áll a szívemhez, hogy a sport örömét megosszuk egymással. Sokadik alkalommal találkozom itt barátokkal, mindig összegyűlünk és együtt versenyzünk, de persze tudjuk, hogy ez inkább örömfutás, hiszen egy jó ügyet támogatunk” – nyilatkozta az aktivista, aki egyike volt annak a 920 embernek, aki kerekesszékben teljesítette a távot.

