Így fuss télen a szabadban – Tótka Sanyi 7 tanácsa

A kajakosok télen alapozzák meg a versenyszezont, ezért rengeteget futnak ebben az időszakban. Köztük Tótka Sándor is, akinek egyébként nem ez a kedvenc mozgásformája, hiszen leginkább a vízre, a kajakba vágyik. Ettől függetlenül évről évre ő is futással (is) tölti a téli hónapokat, így most segít nekünk: hogyan mozoghatunk ilyenkor a szabadban úgy, hogy például ne megfázás legyen a vége. Nézzük Sanyi 7 tanácsát!