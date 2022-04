Lépésről lépésre: így hajtogass tökéletes papírrepülőt!

Sok esetben a pilóták egy alap hajtogatási módszert alkalmaznak, amihez később hozzáadják a saját finomításaikat, amik úgy érzik, hogy előnyükre válhatnak. Fogj egy A/4-es papírlapot és már mutatjuk is mit kell csinálnod!

3. Ismét hajtsd be mindkét felső sarkot a papírlap közepe felé!

2. Hajtsd be mindkét felső sarkot a papírlap közepe felé!