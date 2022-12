Így ünnepel Vas Kata Blanka és Tótka Sándor

Eljött a Karácsony, amikor természetesen még a szigorú életet élő sportolók is megállnak egy pillanatra, átadják magukat a családnak, a hangulatnak, és talán egy kicsit többet is esznek a szokásosnál. Így van ezzel kajakosunk, Tótka Sándor és bringaversenyzőnk, Vas Kata Blanka is, bár a saját sportági szezonjuk szempontjából nagyon más szakaszában tartanak az évnek.