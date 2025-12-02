Isack Hadjar lesz Max Verstappen csapattársa 2026-ban

Az Oracle Red Bull Racing bejelentette, hogy Isack Hadjar lesz Max Verstappen csapattársa a Forma-1 2026-os szezonjában.

Isack, aki mindössze szeptemberben töltötte be a 21. életévét, lenyűgöző teljesítményt nyújtott újonc Forma-1-es évében a Visa Cash App Racing Bulls színeiben, a fénypontja pedig a dobogós helyezése volt a Holland Nagydíjon.

A (jelenleg) négyszeres világbajnok Max és Isack egy olyan duót alkothat, amivel az Oracle Red Bull Racing a Forma-1 új korszakába léphet. A sportág 2026-ban évtizedek óta a legnagyobb technikai szabályváltozáson megy át majd át, ráadásul debütál a Red Bull Ford Powertrains is - az Oracle Red Bull Racing pedig a fiatalság és a tapasztalat keverékével vág neki ennek az új kihívásnak az RB22 pilótafülkéjében.

Isack érkezésével az Oracle Red Bull Racing búcsút int Yuki Tsunodának. Yuki 2019-ben csatlakozott a Red Bull családhoz a juniorcsapat tagjaként. Több mint száz versenyen indult, először a ma már Visa Cash App Racing Bulls néven ismert csapattal, mielőtt ő lett a tizedik Red Bull Junior-végzős, aki az Oracle Red Bull Racing színeiben versenyzett az idei Japán Nagydíjtól kezdve.

Yuki a Red Bull család tagja marad, ugyanis a 2026-os szezonban a Red Bull teszt- és tartalékpilótája lesz.

Laurent Mekies, az Oracle Red Bull Racing vezérigazgatója és csapatvezetője elmondta: „Yuki már hét éve versenyez a Red Bull színeiben, és örömömre szolgált, hogy mindkét Red Bull csapatnál együtt dolgozhattam vele. Az eddigi öt szezonja során a Forma-1-ben Yuki teljes értékű versenyzővé érett, szombaton egyetlen körön is jó, vasárnap pedig kivételes rajtokra és kiváló versenytechnikára képes. A sportág minden szereplője egyetért abban, hogy lehetetlen nem kedvelni Yukit, a személyisége ragályos, és a Red Bull családjának nagyon különleges tagjává vált. A Red Bull minden munkatársa nevében köszönöm neki az eddigi hozzájárulását, és tudjuk, hogy felbecsülhetetlen támogatást nyújt majd a 2026-os projektekhez. Ami Isacket illeti, első F1-es szezonjában nagy érettséget mutatott, és gyorsan tanult. A legfontosabb, hogy megmutatta a nyers sebességet, ami az elsődleges követelmény ebben a sportágban. Hiszünk abban, hogy Isack Max mellett boldogulni fog, és varázslatot láthatunk majd tőle a pályán! 2026 hatalmas kihívás lesz a csapat és a Red Bull Ford Powertrains számára, alig várom, hogy lássam, mire lehetünk képesek együtt.”

Isack Hadjar is boldogan nyilatkozott: „Nagyon hálás vagyok az Oracle Red Bull Racingnek, hogy lehetőséget és bizalmat kaptam a Formula–1 legmagasabb szintjén versenyezésre. Az ifjúsági csapathoz való csatlakozásom óta végzett kemény munka után ez egy hatalmas jutalom. Sok hullámvölgyön mentem keresztül a karrierem során, de ők továbbra is hittek bennem és ösztönöztek. Ez az év a Visa Cash App Racing Bullsszal abszolút fantasztikus volt, sokat tanultam, és megszereztem az első dobogós helyezésemet. Úgy érzem, sokkal jobb lettem versenyzőként és emberként is a csapat támogatásának és felkészítésének köszönhetően. Készen állok arra, hogy az Oracle Red Bull Racinghez menjek, boldog és büszke vagyok, hogy a csapat is ugyanígy érez. Ez egy nagyszerű lépés, a legjobbakkal dolgozni és Maxtől tanulni valami olyasmi, amire már régóta vágyok.”

A Forma-1 idei szezonja a hétvégén Abu-Dzabiban ér véget - ekkor dől majd el, hogy Isack Hadjar a négy- vagy már az ötszörös világbajnok Max Verstappen csapattársa lesz.

Ezzel egy időben az is kiderült, hogy a Visa Cash App Racing Bulls pilótapárosa Liam Lawson és Arvid Lindblad lesz 2026-ban.

Liam Lawson és Arvid Lindblad © VCARB / Red Bull Content Pool

Liam továbbra is tapasztalatával és erős versenyzői tehetségével fogja ellátni a csapatot, miközben Arvid a Red Bull Junior Program 20. pilótája lesz, aki elérte az F1-et.

„Liam lenyűgöző teljesítményt és profizmust mutatott ebben az évben, a legnehezebb körülmények között is kiemelkedőt nyújtott, és erre építhetünk 2026-ban. Arvid gyors fejlődése pedig a sportág egyik kiemelkedő fiatal tehetségévé teszi. Együtt egy erős és dinamikus párost alkotnak, amely megtestesíti a VCARB ambícióját és fiatalos szellemiségét, miközben a Forma-1 új korszakába lépünk” - mondta el Alan Permane, a Visa Cash App Racing Bulls csapatvezetője.

„Szeretném megköszönni mindenkinek a VCARB-nál a lehetőséget. Amióta ötévesen elkezdtem ezt az utat, mindig is az volt a célom, hogy a Forma-1-ben legyek, így ez egy büszke pillanat számomra. Rendkívül hálás vagyok a Red Bull Junior Programnak és a személyes csapatomnak az útmutatásukért, mentorálásukért és hitükért; mindez nem lett volna lehetséges a támogatásuk nélkül. 2026 nagy kihívás lesz, és tudom, hogy sokat kell még tanulnom, de készen állok arra, hogy szorosan együttműködjek a csapattal, és megfeleljek a követelményeknek. Alig várom, hogy elkezdődjön, izgalmas év lesz!” - jelentette ki az újdonsült pilóta, Arvid Lindblad.