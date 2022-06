Októberben jön az Isolation Budapest fesztivál!

Érkezik Westerman , akiről 2020-ban a következőt nyilatkozta Elton John a Twitteren: „Nagyon büszke vagyok az első lemezemre, ami 1969-ben jelent meg. Azonban Westerman első lemeze sokkal jobb, mint az én első lemezem! Ez most a kedvencem és az év eddigi legjobb albuma.” Westerman szólókoncertje mellett a nap egyik legjobban várt fellépője a The Times által 2021 legizgalmasabb új zenekarának kikiáltott Black Country, New Road . Kétségtelenül kevés zenekar hangzik úgy, mintha egy anarchisztikus klezmer banda kortárs klasszikus zenei motívumokkal díszített rave-et játszana, az NME pedig ezt a lehető legmagasabb pontszámmal honorálta a tavalyi debüt albumuk és a 2022-es második lemezük megjelenésekor.