Befagyott vízesésnél kifeszített kötélen siklott át Jaan Roose

Ez a Roose-projekt méltóképpen illeszkedik az észt korábbi világrekordot jelentő kötéljárásaihoz, amelyekről mi is folyamatosan beszámoltunk Katartól Kazahsztánon át egészen Nigériáig.

Ez a projekt több mint egy világrekord, mely nemcsak Roose ügyességét, hanem Észtország természeti tájait is megmutatja. Emellett a kötéljárást olyan sportként népszerűsíti, amelyben egyszerre ötvöződik az atlétika és a természet megbecsülése.

Roose a világraszóló mutatvány során rendkívüli körülményekkel szembesült: 13 fokos dőlésszög, csúszós felület és dermesztő hőmérséklet. Roose öt réteg zoknit húzott magára, ami nemcsak a hideg miatt volt szükséges óvintézkedés, hanem azért is, mert minden egyes csúszásnál egy-egy réteget elkoptatott. A kötél a földtől 50 méter magasan volt kifeszítve, melyen az észt mintegy 22 km/h-s sebességgel siklott végig.

Ez teljesen más, mint egy séta a kötélen. Ez egy siklás, ami közben a súrlódási erők is fontos szerepet játszanak, emiatt egészen más technikát igényel. Ami közös bennük, az a koncentráció: jól kell siklani, mert ha elakadok ennél a sebességnél, biztosan nem tudom megtartani az egyensúlyt, aminek esés a vége vagy egy nekicsúszás a falnak.

