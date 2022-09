Bemutatjuk Jackson Goldstone Red Bull Hardline-győztes Santa Cruz V10-ét

Red Bull Hardline Red Bull Hardline isn’t an event for the …

Jackson Goldstone kétségkívül napjaink talán legnagyobb downhill hegyikerékpár tehetsége, legutóbb a néhány héttel ezelőtt lezajlott Red Bull Hardline-győzelemmel is bizonyította zseniális képességeit.

A 2021-es világkupagyőztes és junior-világbajnok idén sem lassított, azok után, hogy kis híján az elit osztályban is győzni tudott, megnyerte a világ egyik legkeményebb downhillversenyének tartott Red Bull Hardline-t.

Jackson valósággal szétrobbantotta a Red Bull Hardline mezőnyét, és a legnehezebb pályarészeken is úgy siklott átt, mint kés a vajon. A kanadaival a nagymenő Adam Brayton és a címvédő Bernard Kerr sem tudta tartani a lépést, így Goldstone tükörsimán nyerte meg a versenyt – ezzel pedig ő lett a legfiatalabb győztes és az első, aki nem brit.

Jackson Goldstone erobrede den hårdeste bane inden for downhill mountainbiking og vandt Red Bull Hardline 2022.