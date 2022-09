Ezért Janja Garnbret a világ egyik legjobb mászója

Reel Rock No Teaser Available 0

Janja Garnbret hatszoros boulder világbajnok, 2020-ban - a sportág történetében egyedüliként - az összes IFSC (Nemzetközi Sportmászó Szövetség) égisze alatt rendezett versenyt megnyerte, amin elindult. A szlovén mászó az éremszerzést 2021-ben is folytatta, hiszen a legnagyobb elismerésként megszerezte az olimpiai aranyérmet Tokióban. A sikerszéria 2022-ben is folytatódott, Janja uralta a mászóversenyeket az új többsportágas Európa-bajnokságon, és aranyérmet szerzett lead, boulder, valamint boulder & lead kategóriában is: "Háromszoros Európa-bajnoknak lenni jól hangzik, de még ennél is jobb érzés. Ráadásul minden olyan gyorsan történt" - mondta el. "Ránézek a szekrényemre és az éremgyűjteményemre, és azt mondom: "Hú, mikor történt ez?" Boldog vagyok és még mindig sikerre éhes." Nos, talán emiatt is tartozik a világ legjobbjai közé.