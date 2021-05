Az RB Leipzig is kamatoztathatja Jesse Marsch futballfilozófiáját

A magyar szurkolók poénkodva talán azt is mondhatnák, hogy az amerikai nem tud élni Szoboszlai Dominik nélkül. A magyar válogatott üdvöskéje néhány hónappal ezelőtt a Red Bull Salzburgtól csatlakozott a német Bundesligában szereplő csapathoz, aki ezáltal ismét Jesse Marsch kezei alatt dolgozhat. Sőt az amerikai tréner rögtön három magyar válogatott játékost is kapott, hiszen Dominik mellett Gulácsi Péter és Willi Orbán is a lipcsei együttest erősíti.