Készen állsz az összecsapásra? A Red Bull Solo Q, a hivatalos 1v1 League of Legends-bajnokság visszatér 2021-ben! A világ legjobb amatőr LOL-bajnokai összecsaphatnak, hogy kiderüljön, melyikük a legjobb. 2014-ben még kicsiben kezdte a Solo Q, mára viszont a világ elsőszámú League of Legends-versenyévé vált, egy igazi All-Star-eseménnyé, ahová beugranak a szcéna legismertebb arcai is.