Véget nem érő szabadságérzés a jéghideg vízben

Mindenki kiabál körülötte, hogy ne vetkőzzön le, hát még ha tudnák, hogy a vízbe is be akar menni…

Fölöttünk egy körülbelül 30 méter vastag jégtakaró, előttünk egy kristálytiszta tó, aminek vize 0 fok környékén mozog. Általában csak vastag, télikabátba öltözött turisták csodálkoznak rá a meseszép, osztrák Hintertux gleccserre.

De Josef Köberl már fürdőnadrágban várja, hogy kitegye magát az elemeknek. “Furcsa, hogy a füleim forrók” - mondta a extrémsportoló. “A testem ellenáll. Tudja, hogy valami nehéz következik.”

És csak most realizálta, hogy mennyire nehéz. Úszószemüveg nélkül ment a vízbe és egyből egy olyasféle jeges kontaktlencsét kellett letörölgetnie a szeméről. Kérdezhetné bárki, hogy ember miért tesz ilyet magával?! “Azért, mert meg tudom csinálni” - mondja Josef “és mert én igazából jégkockának születtem” - teszi hozzá viccelődve.

Der Einstieg: Messerscharfe Eisstücke müssen vorsichtig entfernt werden. © Philipp Horak

Josef az osztrák Salzkammergutban nőtt fel, ahol szinte soha nem jött ki a Grundlsee tóból. Nyaranta a víz meglehetősen hideg volt. Emelett fiatalon sokat futott, ez segített neki feldolgozni édesapja és testvére korai elvesztését is. 2011-ben hallott először a hallstatti úszómaratonról. Josef vett egy fürdőgatyát magának és három héten át edzett.

Soha nem érezte magát még ennyire függetlennek, szabadnak és gondoktól mentesnek, mint akkor. Amikor visszatért a partra csak annyit mondott: “ha ez ennyire egyszerű, akkor átúszom a Csatornát.”

A nála tapasztaltabbak teljesen őrültnek vélték. Gondolták, hogy ez a pocsék úszó akar részt venni egy ilyen versenyen? Annyi különböző ember belebukott már a La Manche-csatorna átúszásába… De Köberl ismerte az erősségeit és egy olyan kalandra indult, ami teljesen felforgathatja az életét.

Ice man: Josef Köberl holds many cold-temperature world records © Philipp Horak

Hogy túlélje az úszást, nála sokkal tapasztaltabb szakértők azt javasolták, hogy kezdjen el felkészülni és edzeni a hideg körülményekre. Azonban ekkor egy nagyon furcsa dolog vette kezdetét. Minden egyes alkalommal, amikor Josef meghallotta a bécsi metrón a “Neue Donau” állomás nevét, leszállt és elkezdett úszni a jeges vízben. A szíve elképesztően gyorsan zakatolt, kiszáradt a torka és néha még rosszul is érezte magát.

“A testem készen állt. Ez tényleg élet-halál kérdése volt” - mondta Josef hűvösen, egyébként számos jeges rekorddal a zsebében. Rájött arra, hogy ha már a metrómegálló neve is ilyen félelmet és reakciókat tudott kiváltani belőle, akkor ez a folyamat fordítva is igaz. Ha a nehéz helyzetekben pozitív és jó élményekre gondol, akkor az majd túl tudja lendíteni a legkeményebb pillanatokon is.

Eismann: Im Zivilberuf arbeitet Josef Köberl im Ministerium für Klimaschutz © Philipp Horak

“Ameddig mindent jól csinálsz a jégben, addig nincs gond. Azonban van olyan, amikor a fájdalom elviselhetetlen”- meséli az extrémsportoló. “Úgy, ahogy néhány színész attól is képes elsírni magát, hogy leesik egy kalap a földre, a legnehezebb helyzetekben én is az életem legérzelmesebb pillanatait próbálom előcsalogatni.”

“Az emlék, ami minden nehézségen átsegít, az a kislányom születésének pillanata és az, amikor először a karjaimban foghattam. Elképesztő érzés volt. A mai napig boldogsággal tölt el” - meséli Josef.

Egy másik dolog, amit Josef megértett a Neue Donau metrómegállónál: “A hideggel nem szállhatsz szembe. El kell fogadnod a fájdalmat minden egyes alkalommal. Én például eldöntöttem, hogy megtanulom megszeretni a hideget és kialakítani vele egy különleges kapcsolatot.

Josef Köberl 2020-as karácsonyi Instagram posztja is erről a különleges kapcsolatról szólt. Ott áll a befagyott tavon, mint egy hős, baltájával pedig lyukat vágott a jégbe, hogy úszhasson. A kép címe csak ennyi volt: “Nem az erő, hanem a meleg olvasztja meg a jeget.” Valószínűleg a legtöbb embert letartóztatták volna, ha egy baltával és egy fürdőnadrágban mászkál egy tavon a tél közepén. Azonban Josefből egy hihetetlen belső béke áradt. Az extrém úszó csak arra tudott gondolni, hogy a békében és a nyugalomban van az erő. Most már a mindennapjaiba is átültette ezt a szemléletmódot. Nem szívesen beszél a megpróbáltatásokról. Inkább mesél arról, hogy milyen gyönyörű volt a La Manche-csatorna éjszaka. “A víz olyan fekete volt, mint az olaj.”

A hideggel nem szállhatsz szembe. El kell fogadnod a fájdalmat minden egyes alkalommal. Josef Köberl

Josef egyébként 2015-ben átúszta a La Manche-csatornát, méghozzá egy hitelkártyával a fürdőnadrágjában, hogy “le tudja magáról kaparni a medúza tapogatóit.”

Hétköznapi foglalkozását tekintve Josef az Osztrák Szövetségi Hadsereg légierejénél szolgált. Emlékszik, hogy mikor kiugrottak ejtőernyővel a gépből, az mindig nagyon izgalmas volt. Most már az Osztrák Klímaügyi Minisztériumnál dolgozik, emellett indított egy saját vállalkozást, mint “hidegspecialista.”

A jégben úszás nem csak nyugodtabbá, de sokkal koncentráltabbá is tette. “Nagyon mélyen megismered önmagad és a tested. Egyszer olyan nagy volt a köd a Grundlsee tavon, hogy elvesztettem a mentőcsónakot és a GPS-t is. De végig a jó úton maradtam, mert a tájról elraktározott emlékek végül kijuttattak a partra” - mesélte.

Aufwärmrunde: Josef Köberl hat das Saunazelt aus Russland importiert. © Philipp Horak

Josef az első szezonjában, 2014. március 1-jén átúszta a Grundlsee tavat, ami 1609 méter hosszú, a víz hőmérséklete, pedig 5 fok alatti. Azonnal intenzív osztályra került utána. “A testhőmérsékletem 27 fok alá esett, ami a teljes hipotermia állapota. Kiszálltam a vízből és fogalmam sem volt, hol vagyok.”

Mindezek után egyébként tavaly szeptemberben Josef megdöntötte a “leghosszabb ideig a testet érő jég” világrekordját. 2 órán, 30 percen és 57 másodpercen át volt egy jéggel teli dobozban, amiből csak a feje látszott ki. Sajnos decemberben a francia Romain Vandendorpe 5 perccel túlszárnyalta Josef rekordját. “Nem az számít, hogy legyőzök-e valaki mást, hanem, hogy megtudom, képes vagyok-e rá” - mondja Josef. Egyébként nem sokára Las Vegasban próbálja majd megdönteni a világrekordot, akkor 3 óra lesz a cél.

Illetve már most márciusra is vannak tervei az extrém úszónak. Reméli, hogy tud majd teljesíteni 5 kilométert a Grundlsee-ben, ahol a víz hőmérséklete 5 fok alatti. Ezen kívül ott van Tirolban a Nature’s Ice Palace, ahol egyszerre két világcsúcsot is szeretne beállítani: a leghidegebb és egyben a legmagasabban fekvő jeges vízi úszás rekordját (3214 méter).

Tulajdonképpen van egy harmadik rekord is, amit Josef nem említett meg. Ő lenne az első osztrák, aki képes 1609 métert úszni 0 fok alatti vízben. Erre egyébként összesen 13 embert volt képes eddig világszerte.

A tengerszint feletti magasság és az oxigénhiány miatt a hideg végzetes. Ez látható akkor is, amikor Josef a gleccseren edz. Egy létrán ereszkedik le a vízbe, a hideg pedig átjárja minden egyes porcikáját. “A lábaim elképesztően fájnak” - meséli, hozzátéve, hogy 10 perc után szünetet is kell tartania. “A fájdalom zsibbasztó és bénító egyben. Talán a hegymászók érezhetnek ilyet, mikor már a fagyás állapota áll be. Olyan, mintha karmokat mélyesztenének a bőrömbe.”

Azonban ez csak a kezdet. “A hideg vér a végtagokból visszaáramlik a testedbe és annak a legmélyebb bugyraiba férkőzik be.

Azután jön az erős reszketés. Amikor a tested próbálja felmelegíteni saját magát. Ez néha akár 20 percig is eltarthat.” Van, hogy ezek olyan erősek, hogy Josefnek másnap fájnak a combizmai.

Badezeit: Köberl steigt über die Leiter ins Wasser am Hintertuxer Gletscher © Philipp Horak

“Aztán jön a következő menet, ilyenkor már minden sokkal jobb. 10 napot töltök majd fenn, mielőtt megpróbálkozom a világrekorddal, hogy a testem tudjon akklimatizálódni. Ezen kívül Bécsben a Hypoxia Medical Centerben magaslati edzéseket végzek, ahol egy maszk segítségével 7000 méteres tengerszint feletti magasságot tudnak nekem előállítani.”

Az extrémsportoló hisz abban, hogy bárkiből lehet extrém jeges úszó, akinek nincs semmiféle szívproblémája.

Josef a Nemzetközi Jeges Úszás Szövetségének osztrák elnökeként minden év októberében tart edzéseket Bécsben, a Dunában. Végtelen nyugalommal magyarázza el a kezdőknek, hogy hogyan kell helyesen lélegezni, és válaszol minden kérdésre, anélkül, hogy egy fillért is kérne érte. Mindenkinek megpróbálja átadni azt az érzést, hogy milyen bajnoknak lenni. Azonban azt mindig leszögezi, hogy ő nem egy guru. “A hidegnek egyszerűen az életed részévé kell válnia, ha ezt akarod csinálni.”

És hogy miért éri meg ez az egész? “A végtelen szabadságért! Hogy akkor mész be a vízbe, amikor csak akarsz!”

Josef elmondása szerint, már 3500-an úsztak jeges vízben. Egyetlen egy ember van azonban, akivel mindig kudarcot vall, az a felesége. Ő azok közé tartozik, akik lábujjheggyel megnézik a vizet, mielőtt belemennének.

Wunderwelt: Josef Köberl im Höhlensystem unter dem Hintertuxer Gletscher © Philipp Horak

“Na ezért kell kompromisszumokat kötnünk, amikor otthon bekapcsoljuk a fűtést” - mondja nevetve Josef. “Amikor két évvel ezelőtt elmentünk nyaralni egy magyarországi termálfürdőbe, akkor muszáj volt elmenekülnöm a 13 fokos merülő medencébe és fél órát hűsölnöm benne. Nekem nagyon jól esett, de azért a szaunás ember kicsit nyugtalan volt egy idő után!”

Na és jöjjenek egyben Josef eddigi világrekordjai:

2014: az első osztrák, aki teljesített egy 1,6 kilométeres távot egy 5 foknál hidegebb vízben

2015: 14 óra és 21 perc alatt átúszta a La Manche-csatornát