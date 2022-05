Ismerjétek meg az idei Red Bull Paper Wings döntősét!

Norbi elmesélte például, hogy a HANGAR-7 hatalmas páratartalma miatt sokkal jobban izzad az ember keze, amivel ugye a papírt is megfogja, és ilyen apróságnak tűnő dolgok is nagy mértékben tudják befolyásolni a gép teljesítményét. De ez a verseny is olyan, mint a Forma-1, az adott versenyhelyszínen kell megnyerni a futamot.

Norbi elmesélte például, hogy a HANGAR-7 hatalmas páratartalma miatt sokkal jobban izzad az ember keze, amivel ugye a papírt is megfogja, és ilyen apróságnak tűnő dolgok is nagy mértékben tudják befolyásolni a gép teljesítményét. De ez a verseny is olyan, mint a Forma-1, az adott versenyhelyszínen kell megnyerni a futamot.

Norbi elmesélte például, hogy a HANGAR-7 hatalmas páratartalma miatt sokkal jobban izzad az ember keze, amivel ugye a papírt is megfogja, és ilyen apróságnak tűnő dolgok is nagy mértékben tudják befolyásolni a gép teljesítményét. De ez a verseny is olyan, mint a Forma-1, az adott versenyhelyszínen kell megnyerni a futamot.