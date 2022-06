Júniusban is remek programokkal vár az Akvárium Klub!

Helló június, helló nyár! Persze mi is tudjuk, hogy nyáron a strandok meg a fesztiválok pörögnek, de azért néha be lehet iktatni egy-egy belvárosi programot is. Tökéletes helyszín erre az Akvárium Klub , ahol a beltéri koncertek mellett a teraszon is bőven van miből válogatni.