, aki edzői pályafutását 2001-ben kezdte a Mainz 05-nél Németországban, majd a Borussia Dortmundnál és a Liverpoolnál is sikereket ért el. Címgyűjteménye között szerepelnek a Premier League, a Bundesliga, a Bajnokok Ligája, az FA-kupa, a Német Kupa és a FIFA Klubvilágbajnokság megnyerése. Klopp először áll munkába azóta, hogy 2024 májusában érzelmes búcsút vett a Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató Liverpooltól, és ezen hosszú évtizedek tapasztalatait felhasználva munkálkodik, hogy a Red Bull klubhálózatának új stratégiai jövőképet adjon.

"Amikor dolgozol valamiben, nincs időd kilépni a mindennapi rutinból, mert háromnaponta játszol, és csak azzal foglalkozol, hogyan tudsz újra és újra győzni, vagy kimászni egy-egy vereségből. Szóval most ettől megszabadultam, így volt időm és energiám sok más dologra. Ezért is tudtam könnyedén átgondolni az életem, és őszintén kijelenthetem, nem volt nehéz döntés számomra igent mondani a Red Bull felkérésére. Ez egy sportszakmai feladat, és mindig is szerettem a Red Bull erre vonatkozó filozófiáját. Izgalmas, kalandos, innovatív, és én a részese akartam lenni ennek, most pedig már az is vagyok."