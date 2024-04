Íme a világ 7 legjobb kalandversenye

Source to City

Coast to Coast

A kalandversenyzés (AR) fogalma az 1980-as években született meg, mely három fő sportágat foglal magában: kajakozás, túrázás és hegyikerékpározás. A kalandversenyzés során a résztvevők vagy egy meghatározott pályát követnek, vagy saját maguk által keresett kihívásokat teljesítenek ellenőrzőpontok között. Az események néhány órától kezdődően akár 10 napig vagy annál is tovább tarthatnak, melyekben gyakran vannak extra kihívások az extrém hegymászástól a kötélmászásig.

A kalandversenyzés (AR) fogalma az 1980-as években született meg, mely három fő sportágat foglal magában: kajakozás, túrázás és hegyikerékpározás. A kalandversenyzés során a résztvevők vagy egy meghatározott pályát követnek, vagy saját maguk által keresett kihívásokat teljesítenek ellenőrzőpontok között. Az események néhány órától kezdődően akár 10 napig vagy annál is tovább tarthatnak, melyekben gyakran vannak extra kihívások az extrém hegymászástól a kötélmászásig.

A kalandversenyzés (AR) fogalma az 1980-as években született meg, mely három fő sportágat foglal magában: kajakozás, túrázás és hegyikerékpározás. A kalandversenyzés során a résztvevők vagy egy meghatározott pályát követnek, vagy saját maguk által keresett kihívásokat teljesítenek ellenőrzőpontok között. Az események néhány órától kezdődően akár 10 napig vagy annál is tovább tarthatnak, melyekben gyakran vannak extra kihívások az extrém hegymászástól a kötélmászásig.

, de létezik számos más helyen rendezett - mindentől független - verseny is. Hogy leszűkítsük őket, kiválasztottuk a hét legjobbat, amire benevezhetsz.

A Red Bull Defiance Australia az eredeti és nagy múltú új-zélandi kalandverseny, a Coast to Coast testvérrendezvénye, ahol a rajthoz állók az esőerdő szívéből indulva a Castaways luxusresortba, Észak-Queensland lenyűgöző Cassowary partjára jutnak el két kimerítő napot követően, hegyi kerékpárral, futással és kajakozással.

A Red Bull Defiance Australia az eredeti és nagy múltú új-zélandi kalandverseny, a Coast to Coast testvérrendezvénye, ahol a rajthoz állók az esőerdő szívéből indulva a Castaways luxusresortba, Észak-Queensland lenyűgöző Cassowary partjára jutnak el két kimerítő napot követően, hegyi kerékpárral, futással és kajakozással.

A Red Bull Defiance Australia az eredeti és nagy múltú új-zélandi kalandverseny, a Coast to Coast testvérrendezvénye, ahol a rajthoz állók az esőerdő szívéből indulva a Castaways luxusresortba, Észak-Queensland lenyűgöző Cassowary partjára jutnak el két kimerítő napot követően, hegyi kerékpárral, futással és kajakozással.

A viharos óceánon való kajakozás is része a Red Bull Defiance-nak

8-10 nap, akár 1000 km is lehet.

Hosszúság: 8-10 nap, akár 1000 km is lehet.

Hosszúság: 8-10 nap, akár 1000 km is lehet.