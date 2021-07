Keszthelyi Vivien a Hungaroringen versenyzett

Elérkezett a várva várt hétvége: az Euroformula Open F3 magyar pilótája, Keszthelyi Vivien megmutathatta magát itthon a sorozatban, hiszen a szezon 4. versenyhétvégéjét a Hungaroringen rendezték. A Team Motopark tehetsége természetesen nagyon élvezte, hogy nemcsak hazai pályán versenyezhetett, de még a szurkolókat is beengedték a lelátóra (ami mostanában nagy szó), akik ráadásul jöttek is szép számmal.

Elérkezett a várva várt hétvége: az Euroformula Open F3 magyar pilótája, Keszthelyi Vivien megmutathatta magát itthon a sorozatban, hiszen a szezon 4. versenyhétvégéjét a Hungaroringen rendezték. A Team Motopark tehetsége természetesen nagyon élvezte, hogy nemcsak hazai pályán versenyezhetett, de még a szurkolókat is beengedték a lelátóra (ami mostanában nagy szó), akik ráadásul jöttek is szép számmal.

Elérkezett a várva várt hétvége: az Euroformula Open F3 magyar pilótája, Keszthelyi Vivien megmutathatta magát itthon a sorozatban, hiszen a szezon 4. versenyhétvégéjét a Hungaroringen rendezték. A Team Motopark tehetsége természetesen nagyon élvezte, hogy nemcsak hazai pályán versenyezhetett, de még a szurkolókat is beengedték a lelátóra (ami mostanában nagy szó), akik ráadásul jöttek is szép számmal.

Ugyanakkor nem volt egyszerű hétvégéje, sőt, elmondása szerint ez volt a sorozatban az eddigi legnehezebb versenye, és első sorban nem azért, mert a Hungaroring egyébként is nehéz pályának számít. Kétszer is motort kellett cserélnie az utolsó pillanatban, és az időjárással is meg kellett küzdeni. Ennek ellenére azét összejött a pontszerzés.

Ugyanakkor nem volt egyszerű hétvégéje, sőt, elmondása szerint ez volt a sorozatban az eddigi legnehezebb versenye, és első sorban nem azért, mert a Hungaroring egyébként is nehéz pályának számít. Kétszer is motort kellett cserélnie az utolsó pillanatban, és az időjárással is meg kellett küzdeni. Ennek ellenére azét összejött a pontszerzés.

Ugyanakkor nem volt egyszerű hétvégéje, sőt, elmondása szerint ez volt a sorozatban az eddigi legnehezebb versenye, és első sorban nem azért, mert a Hungaroring egyébként is nehéz pályának számít. Kétszer is motort kellett cserélnie az utolsó pillanatban, és az időjárással is meg kellett küzdeni. Ennek ellenére azét összejött a pontszerzés.

Most a kilencedikre kormányozta be az autót, amivel pontszerző helyen végzett. Az utolsó futamot nem fejezte be, ugyanis csak az utolsó pillanatban sikerült összerakni az autót, így az esős beállításokra már nem maradt idő.

Most a kilencedikre kormányozta be az autót, amivel pontszerző helyen végzett. Az utolsó futamot nem fejezte be, ugyanis csak az utolsó pillanatban sikerült összerakni az autót, így az esős beállításokra már nem maradt idő.

Most a kilencedikre kormányozta be az autót, amivel pontszerző helyen végzett. Az utolsó futamot nem fejezte be, ugyanis csak az utolsó pillanatban sikerült összerakni az autót, így az esős beállításokra már nem maradt idő.