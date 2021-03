Keszthelyi Vivien idén is Forma-3-as bajnok csapattal tesztel

„A lehetőség adott, már csak a magyar cégeken múlik, akarnak-e ilyen magasságokban magyar autóversenyzőt látni, hiszen ezen a szinten már olyan anyagi teherrel jár a versenyzés, amelyet további szponzorok, támogatók nélkül nem lehet elbírni. Én úgy érzem, hogy tizenhárom éves korom óta évről évre mindent megteszek, ami tőlem telik. A korábbi évek során csatlakozott nemzetközi támogatókkal folytatjuk a munkát, akik ebben a nehéz szezonban is a lehetőségeikhez képest töretlenül kiállnak mellettem, annak ellenére is, hogy nem az ő nemzetük pilótája vagyok. Remélhetőleg a komolyabb magyar cégek is megjelennek a támogató partnerek között, hiszen ez már régen nem az én sikereim, ez Magyarország és a magyar emberek nemzetközi sikere. Várhatóan a 2021-es bejelentésére is hamarosan sor kerül” – fogalmazott a még mindig csak 20 éves Keszthelyi Vivien, aki idén a Magyarországon az újonnan alakult HUMDA (Hungarian Motorsport Development Agency) nemzetközi bemutatásával szeretne bizonyítani.