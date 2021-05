Keszthelyi Vivien Franciaországban folytatja

A 20 éves autóversenyző számára a pályaismeret hiánya nehezíti a második versenyhétvége során a fejlődés megítélését a többiekkel szemben. A magyar pilótának versenyről versenyre egyre több új dologgal kell megismerkednie, most a pálya sajátosságain kívül az ismeretlen tényezők gyors lereagálása és az alkalmazkodás is a feladatok közé kerül. Keszthelyitől a csapat elvárása továbbra is ezek elsajátítása, a helyezések tekintetében a számára új pályákon nincs kijelölt cél, mivel a Dallara 320 Formula 3-as autó viselkedésének megértése, illetve tapasztalatszerzés kell még ahhoz, hogy a tavaly kimaradt szezon miatt minél hamarabb visszarázódjon, és folyamatos pontszerző helyezéseket várhassanak tőle.