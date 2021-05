Keszthelyi Vivien pontszerzéssel debütált az Euroformula F3-ban!

Első magyar autóversenyzőnőként debütált az Euroformula F3-ban Keszthelyi Vivien a Forma-1-es Portugál Nagydíjon, ahol a nehéz körülmények és a hosszú pályán kívül töltött idő ellenére is sikerült pontokat szereznie.

Első magyar autóversenyzőnőként debütált az Euroformula F3-ban Keszthelyi Vivien a Forma-1-es Portugál Nagydíjon, ahol a nehéz körülmények és a hosszú pályán kívül töltött idő ellenére is sikerült pontokat szereznie.

Első magyar autóversenyzőnőként debütált az Euroformula F3-ban Keszthelyi Vivien a Forma-1-es Portugál Nagydíjon, ahol a nehéz körülmények és a hosszú pályán kívül töltött idő ellenére is sikerült pontokat szereznie.