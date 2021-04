Keszthelyi Vivien: Soha nem izgultam még ennyire

„Az első nap nagyon sikeres volt, a tizenhárom autó közül stabilan az ötödikek voltunk. Következő nap viszont túl sok beállítást próbáltunk ki, nem igazán jött össze, és az időjárás is bezavart, előbb esni kezdett, majd gyorsan felszáradt. Úgyhogy inkább a tanulásról szólt a nap, próbáltuk megnézni, agyon használt gumikon hogyan viselkedik az autó, hiszen a versenyeken is ilyeneket használhatunk majd. Összességében az első napnak nagyon örülök, mert megmutathattam a csapatnak, a szüleimnek és a támogatóimnak is, hogy képesek vagyunk ott lenni az elején.”