Keszthelyi Vivien újabb pontot szerzett

A pályaismeret hiánya nehezítette Keszthelyi Vivien második versenyén a fejlődés megítélését a többiekkel szemben. A magyar pilótának versenyről versenyre egyre több új dologgal kell megismerkednie, Franciaországban a pálya sajátosságain kívül az ismeretlen tényezők gyors lereagálása és az alkalmazkodás is a feladatok közé került.

Az első versenyhétvégén, a Forma-1 Portugál Nagydíj betétfutamán elért pontszerző eredményekkel Keszthelyi magasra tette a mércét. Hasonlóan jó teljesítmény a Paul Ricard pályán azonban csapatától, a Team Motoparktól sem volt elvárás, hiszen a cél továbbra is az, hogy a 20 éves pilóta minél több tapasztalatot szerezzen a Dallara 320 Formula 3-as autóval, valamint a tavaly kimaradt szezon és a kevés pályán töltött idő miatt az idény első felében egyik versenyről a másikra fejlődjön.

