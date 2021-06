Kezdődik a futball-Eb magyarokkal, lipcsei és salzburgi játékosokkal

Bár egy évet csúszott, végre itt van: kezdődik minden futballrajongó egyik kedvenc tornája, az Európa-bajnokság. Különleges torna lesz ez, hiszen nem egy vagy két országban, hanem szerte a kontinensen rendezik meg, összesen 11 országban. És persze, jó néhány RB Leipzig és Red Bull Salzburg játékos is ott lesz a tornán – össze is gyűjtöttük nektek őket.

A B csoport az első, ahol feltűnik egy lipcsei játékos, méghozzá az a Yussuf Poulsen, aki a dán válogatottnak és az RB Leipzignek is meghatározó tagja. A 54-szeres válogatott csatár csapata Belgiummal, Finnországgal és Oroszországgal került egy csoportba, innen a továbbjutás azért nem tűnik lehetetlennek, főleg, hogy a dánok mindhárom csoportmeccsüket hazai pályán, Koppenhágában játsszák. Poulsenék csoportmásodikként kvalifikálták magukat a tornára, veretlenül és 26 gólt szerezve, úgyhogy abszolút jók az előjeleik, arról nem is beszélve, hogy nemrég 1–1-es döntetlent játszottak felkészülési mérkőzésen a németekkel – éppen Poulsen szerezte az egyenlítő gólt.

