A kiterjesztett valóság rejtené a sminkelés jövőjét?

Sok inspirációt merítek tengeri élőlényekből, például ahogy mozognak, vagy amilyen színük és textúrájuk van. Amikor kiveszed őket a vízből, akkor kiszáradnak, és elpusztulnak. A 3D-s világ is olyan dolgokat hoz létre, amik a fizikai, valós világban nem lehetségesek. Lehetőségem van újraalkotni ezeket a színes és csodásan mozgó élőlényeket az emberi arcon.

Sok inspirációt merítek tengeri élőlényekből, például ahogy mozognak, vagy amilyen színük és textúrájuk van. Amikor kiveszed őket a vízből, akkor kiszáradnak, és elpusztulnak. A 3D-s világ is olyan dolgokat hoz létre, amik a fizikai, valós világban nem lehetségesek. Lehetőségem van újraalkotni ezeket a színes és csodásan mozgó élőlényeket az emberi arcon.

Sok inspirációt merítek tengeri élőlényekből, például ahogy mozognak, vagy amilyen színük és textúrájuk van. Amikor kiveszed őket a vízből, akkor kiszáradnak, és elpusztulnak. A 3D-s világ is olyan dolgokat hoz létre, amik a fizikai, valós világban nem lehetségesek. Lehetőségem van újraalkotni ezeket a színes és csodásan mozgó élőlényeket az emberi arcon.

Igen. A metaversumban te választod meg az identitásodat és többféle énképet is létrehozhatsz. Nagyon könnyű egyszer az egyik karakter bőrébe, másszor a másikéba bújni. Ez nagyban befolyásolja azt, hogy miként tudok sztorikat mesélni a különböző designokon keresztül.

Igen. A metaversumban te választod meg az identitásodat és többféle énképet is létrehozhatsz. Nagyon könnyű egyszer az egyik karakter bőrébe, másszor a másikéba bújni. Ez nagyban befolyásolja azt, hogy miként tudok sztorikat mesélni a különböző designokon keresztül.

Igen. A metaversumban te választod meg az identitásodat és többféle énképet is létrehozhatsz. Nagyon könnyű egyszer az egyik karakter bőrébe, másszor a másikéba bújni. Ez nagyban befolyásolja azt, hogy miként tudok sztorikat mesélni a különböző designokon keresztül.