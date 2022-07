Kolorádó Fesztivál - élménybeszámoló

mra, hiszen bár rengeteg hazai fesztiválon voltam már, a Kolorádó eddig kimaradt. Pedig aztán itt van egy “köpésre”, ahogy szokták mondani és rengeteg ismerősöm is járt már kinn, rosszat pedig még senkitől nem hallottam Kolorádóról.

Hatalmas izgalommal indultam el az első Kolorádó mra, hiszen bár rengeteg hazai fesztiválon voltam már, a Kolorádó eddig kimaradt. Pedig aztán itt van egy “köpésre”, ahogy szokták mondani és rengeteg ismerősöm is járt már kinn, rosszat pedig még senkitől nem hallottam Kolorádóról.

Hatalmas izgalommal indultam el az első Kolorádó mra, hiszen bár rengeteg hazai fesztiválon voltam már, a Kolorádó eddig kimaradt. Pedig aztán itt van egy “köpésre”, ahogy szokták mondani és rengeteg ismerősöm is járt már kinn, rosszat pedig még senkitől nem hallottam Kolorádóról.