Ezeket a koncerteket NE hagyd ki novemberben!

A Bury Tomorrow az Egyesült Királyság legkelendőbb keményzenei „exportcikke”, népszerűsége itthon is koncertről-koncertre nő. A srácok pedig apait-anyait beletesznek, hogy megmutassák, pulzáló zenéjükkel rászolgáltak a bizalomra. A csapat idén tavasszal megjelent Cannibal c. lemezével pedig ismét feljebb emelte a lécet, mely nemcsak zenéjében lett sötét és apokaliptikus, de témájában is. A szövegek írásakor az énekes, Dani Winter Bates nyíltan vállalta mentális problémáit, ezzel is felhívva a figyelmet a mentális egészség fontosságára, felvillantva élete legsötétebb pillanatait is.