Lethal Shooter megmutatja a tökéletes dobás receptjét

Akik jól dobnak távolról, mindannyian a kosár közeléből indulva szélesítették ki lépésről-lépésre a skálájukat. Matthews azt javasolja, hogy kezdd a dobást a palánk közeléből, ahogyan az NBA-profik és az ő tanítványai is teszik az edzéseken. "Az emberek azt hiszik, hogy az edzéseim csak a hárompontosokról szólnak, de én nem is engedem a tanítványaimat hármast dobni az edzéseken, amíg nincsenek meg az alapok". Fontos, hogy előbb tudj egyeneset dobni közelről, a szélekről és oldalról; amint ráérzel a saját dobástechnikádra és a dobások elkezdenek komfortosak lenni, akkor lehet kicsit hátrébb lépni.

