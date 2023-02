Kötelező darab: nehogy kihagyd Marc Márquez dokusorozatát!

Marc Márquez vs. Valentino Rossi

Február 20-án mutatták be az Amazon Prime-on a 6-szoros MotoGP-világbajnok spanyol pilóta, Marc Márquez 5 részes dokumentumfilmjét, a Marc Márquez: ALL IN-t. Öt darab, egyenként nagyjából félórás, tehát igen könnyen fogyasztható, és nemcsak motorsportfanokat magába szippantó sorozatot valósított meg a Fast Brothers, a Red Bull Media House, a TBS és a Dorna, ami talán tényleg felülmúlta a várakozásokat.

Felülmúlta, legalábbis szerintünk, mert abban a világban, amikor a streamingoldalak megszámlálhatatlanul ontják magukból a sportolókról (is) szóló dokumentumfilmeket, nehéz eredetit találni. A legtöbb bemutatja a legendát, aki a tökéletességet testesíti meg úgy a magánéletben, mint a sportpályán, sokszor érezhetjük azt: inkább arról szólnak ezek a filmek, hogy az adott személy mit szeretne, milyennek lássuk őt.

Pedig róla tényleg gondolhatnánk: mindene megvan a boldog élethez. Tinédzserként befutott, felnőttként is szállította a sikereket, döntötte meg a rekordokat. Tökéletes családi háttér, remek csapat, spanyolos mentalitás, életmód, rengeteg mosollyal, vidámsággal, jó idővel, még jobb kajákkal. Mindeközben balhé és sztárallűröktől mentes élet.

Önmaga. A perfekcionizmus. Az állandó győzni akarás. Aminek csak a legkisebb súlyú következménye az elégedetlenkedés önmagaddal szemben. A legnagyobb meg az, amikor nem várod meg, hogy felépülj sérülésedből, hanem hamarabb visszatérsz a pályára, mert nyerni akarsz. És aztán újra megsérülsz, amivel gyakorlatilag két szezonod vágod tönkre. Az egészségedről nem is beszélve. Miközben te nyerni akarnál, otthon a szobádból vagy a kórházi ágyból nézed a MotoGP aktuális futamát.

