Kropkó Márta a Red Bull APC-ben

Dolgos napok vannak Kropkó Márta mögött: hazánk egyik legtehetségesebb triatlonosa Ausztriában járt a Red Bull Athlete Performance Centerben, ahol a legkiválóbb sportolók állapotát mérik fel. A még mindig csak 18 éves atlétának így nem mindennapi élményben lehetett része, amiről most mesélt is nekünk kicsit, no és persze a jövőbeli terveibe is betekintést nyerhettünk.