Külföldi edzővel dolgozik a DomiNation

Alig több mint fél éve számoltunk be róla, hogy az RB Leipzig magyar válogatott kiválósága, Szoboszlai Dominik esportcsapatot alapított DomiNation néven. Rögtön le is igazolták, az egyik legjobb magyar FIFA-játékost, Molnár Gabót, szerveztek kiválasztó tábort, és augusztusban csatlakozott hozzájuk a népszerű Warzone streamer, Szabó Kristóf is.