Kvartam: Az 5 legvadabb helyszín, ahol freestyle-oztam

A solymári téglagyárban néztem végig, ahogyan Piskolty Kevin magyar bajnok versenyző az autójával teljes fordulatszámon driftelget. Már az autó hangerejétől is sokan megijednének és akkor még nem beszéltem a sok apró felverődő kavicsról. Az egész stáb tizenöt méteres távolságból forgatott emiatt. Azzal a tanáccsal láttak el, hogy minél közelebb vagyok a driftelő autóhoz, annál biztonságosabb, mert befele nem veri a kavicsokat az autó kereke… Végül annyira belejöttünk, hogy egy kamerás is beállt mellém a kör közepére többszöri próbálkozás után és szerencsére Kevin is életben hagyott 😊

Kvartam