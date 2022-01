Lábas Vikivel és Delov Jávorral indul a Pilvaker podcast!

is megdöbbent, mert tényleg úgy érzi az ember, mintha kb 1 év telt volna el az utolsó Pilvaker óta. Pedig nem.

Még kimondani is hihetetlen, de három év telt el azóta, hogy a

Még kimondani is hihetetlen, de három év telt el azóta, hogy a Red Bull Pilvaker tagjai utoljára színpadra álltak együtt, március 15-én. Ezen az infón még Lábas Viki és Delov Jávor is megdöbbent, mert tényleg úgy érzi az ember, mintha kb 1 év telt volna el az utolsó Pilvaker óta. Pedig nem.

Még kimondani is hihetetlen, de három év telt el azóta, hogy a Red Bull Pilvaker tagjai utoljára színpadra álltak együtt, március 15-én. Ezen az infón még Lábas Viki és Delov Jávor is megdöbbent, mert tényleg úgy érzi az ember, mintha kb 1 év telt volna el az utolsó Pilvaker óta. Pedig nem.

Idén március 15-e minden tekintetben rendhagyó lesz, ugyanis azon túl, hogy 3 éves kihagyás után térnek vissza az előadók, idén 10 éves a Pilvaker, illetve ebben a felállásban most láthatóak utoljára együtt a színpadon. Nem csoda hát, hogy minden előadó tűkön ül, hogy végre újra a Papp László Sportaréna színpadán állhasson.

Idén március 15-e minden tekintetben rendhagyó lesz, ugyanis azon túl, hogy 3 éves kihagyás után térnek vissza az előadók, idén 10 éves a Pilvaker, illetve ebben a felállásban most láthatóak utoljára együtt a színpadon. Nem csoda hát, hogy minden előadó tűkön ül, hogy végre újra a Papp László Sportaréna színpadán állhasson.

Idén március 15-e minden tekintetben rendhagyó lesz, ugyanis azon túl, hogy 3 éves kihagyás után térnek vissza az előadók, idén 10 éves a Pilvaker, illetve ebben a felállásban most láthatóak utoljára együtt a színpadon. Nem csoda hát, hogy minden előadó tűkön ül, hogy végre újra a Papp László Sportaréna színpadán állhasson.

Pillants be a Red Bull Pilvaker kulisszái mögé! Ezúttal megmutatjuk mi folyik a színfalak mögött!