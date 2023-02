Az RB Leipzig remek őszi feltámadásának köszönhetően kiharcolta a csoportjából való továbbjutást a Bajnokok Ligája legjobb 16 csapata közé. A Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató német csapat a Real Madrid mögött - és a Celticet valamint a Sahtar Donyecket megelőzve - kvalifikálta magát a BL tavaszi fordulójába. A lipcseiek ellenfele a végső győzelemre is eséllyel pályázó Manchester City lesz.

