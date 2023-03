Az idei góltermése alapján akkor sem szeppen meg a csapat, ha a Red Bull Arénától távol játszik. Az RB Leipzig eddig 16 mérkőzést játszott idegenben a szezonban, amelyeken 35 alkalommal zörgette meg az ellenfelek hálóját, ami több mint 2 gól meccsenként. A csapat a Bajnokok Ligájában is ontotta a gólokat vendégként, a csoportkörben ugyanis a három nem hazai mérkőzésén 6 gólt szerezett. S bár kétségkívül Manchester nem ugyanaz a kávéház, mint Donyeck vagy Glasgow, az RB Leipzig 2021-ben is bizonyította, hogy képes betalálni az Etihadban - akkor háromszor zörgették meg Guardiola csapatának hálóját.

