RB Leipzig: Dani Olmo hosszú és rögös útja a sikerig

"Bármi is jön ezután, élvezni fogom"

Dani döntését sokan megdöbbenve fogadták, de a játékos rövid idő alatt bebizonyította, hogy néha hasznos lehet egyet hátra lépni, hogy aztán lehessen többet és nagyobbat előre. Olmo magában hordozza a katalán játékosok génjeiben lévő tulajdonságot: olyan passzokra képes, amikkel megbontja a legnagyobb ellenfelek védelmét is, és egyik pillanatról a másikra sakk-matt helyzetet teremt az ellenfél kapuja előtt. Rendkívüli játékintelligenciájának köszönhetően több formációba is beilleszthető, és hasznos tagja lesz a csapatnak.

Most pedig lépésről-lépésre bemutatjuk Dani Olmo sikertörténetét, olvassatok tovább és ismerjétek meg egy nagyszerű tehetség karrierútját.

