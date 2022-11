Olmo a spanyol válogatottban is alapemberré vált

Szerencsére a Red Bull csapatokat és a márkát képviselő számos labdarúgó közül többek neve is felkerült a különböző nemzetek kereteinek listájára, így egész pontosan 14 játékosnak szurkolhatunk a katari seregszemlén.

Szerencsére a Red Bull csapatokat és a márkát képviselő számos labdarúgó közül többek neve is felkerült a különböző nemzetek kereteinek listájára, így egész pontosan 14 játékosnak szurkolhatunk a katari seregszemlén.

Szerencsére a Red Bull csapatokat és a márkát képviselő számos labdarúgó közül többek neve is felkerült a különböző nemzetek kereteinek listájára, így egész pontosan 14 játékosnak szurkolhatunk a katari seregszemlén.

már el is utazott Franciaországgal, hogy a vb-re készüljön, ám a csapat egyik edzésén szintén bokasérülést szenvedett, így nem utazhat Katarba.

A sort a német RB Leipzig csapatával kezdjük, mely felsorolásunk kritériumában a legtöbb játékost adja a 2022-es világbajnokságra. A lipcsei csapat további labdarúgókkal is képviseltethetné magát, de az együttes két talán legnagyobb sztárja sérülés miatt nem lehet ott a tornán.

. Az RB Leipzig szárnyvédője három éve még a Bundesliga 2-ben volt cserejátékos, mára pedig meghatározó tagja lett a lipcseiek Bundesliga és BL-csapatának, amivel a német válogatottba is bejátszotta magát. Raumra minden bizonnyal kezdőként számít majd a Spanyolország, Costa Rica és Japánnal egy csoportban szereplő német válogatott szövetségi kapitánya, Hans-Dieter Flick.

is európai nemzet sikeréért küzdhet, hiszen tagja a legutóbbi világbajnokság ezüstérmesének, Horvátország vb-keretének. A Real Madrid kapuját is bevevő Gvardiol szinte biztosan ott lesz Zlatko Dalic kezdőcsapatában, mely a csoportkörben Marokkóval, Kanadával és Belgiummal küzdhet meg a továbbjutásért.

Raum mellett egy másik lipcsei védő, Josko Gvardiol is európai nemzet sikeréért küzdhet, hiszen tagja a legutóbbi világbajnokság ezüstérmesének, Horvátország vb-keretének. A Real Madrid kapuját is bevevő Gvardiol szinte biztosan ott lesz Zlatko Dalic kezdőcsapatában, mely a csoportkörben Marokkóval, Kanadával és Belgiummal küzdhet meg a továbbjutásért.

Raum mellett egy másik lipcsei védő, Josko Gvardiol is európai nemzet sikeréért küzdhet, hiszen tagja a legutóbbi világbajnokság ezüstérmesének, Horvátország vb-keretének. A Real Madrid kapuját is bevevő Gvardiol szinte biztosan ott lesz Zlatko Dalic kezdőcsapatában, mely a csoportkörben Marokkóval, Kanadával és Belgiummal küzdhet meg a továbbjutásért.

révén egy harmadik RB Leipzig védő is részt vesz a tornán. A Paris SG-től nyáron érkezett játékos egyre több szerepet kap a német együttesben, amiből a világbajnokságon Szenegál profitálhat. A 26 éves Diallo öt mérkőzésen kiváló védőmunkával és egy góllal járult hozzá csapata vb-kvalifikációjához. Szenegál az "A" csoportban a házigazda Katar, Ecuador és Hollandia ellen igyekszik kivívni a továbbjutást.

Abdou Diallo révén egy harmadik RB Leipzig védő is részt vesz a tornán. A Paris SG-től nyáron érkezett játékos egyre több szerepet kap a német együttesben, amiből a világbajnokságon Szenegál profitálhat. A 26 éves Diallo öt mérkőzésen kiváló védőmunkával és egy góllal járult hozzá csapata vb-kvalifikációjához. Szenegál az "A" csoportban a házigazda Katar, Ecuador és Hollandia ellen igyekszik kivívni a továbbjutást.

Abdou Diallo révén egy harmadik RB Leipzig védő is részt vesz a tornán. A Paris SG-től nyáron érkezett játékos egyre több szerepet kap a német együttesben, amiből a világbajnokságon Szenegál profitálhat. A 26 éves Diallo öt mérkőzésen kiváló védőmunkával és egy góllal járult hozzá csapata vb-kvalifikációjához. Szenegál az "A" csoportban a házigazda Katar, Ecuador és Hollandia ellen igyekszik kivívni a továbbjutást.

is ott van hazája világbajnoki keretében. Míg Poulsen a tükörsimán kvalifikáló Dániát képviseli, addig Silva a sokra hivatott Portugáliát erősíti. A dán nyolc mérkőzésen szerepelt a selejtezőn, ezeken egy gólt szerzett, míg Silva hat meccsen érte el ugyanezt a gólszámot. Poulsenék Ausztráliával, Tunéziával és Franciaországgal találkoznak a csoportküzdelmek során, míg Silváék útja Ghána, Dél-Korea és Uruguay ellen vezethet a nyolcaddöntőbe.

Olmo mellett a lipcsei támadósor másik két tagja Yussuf Poulsen és André Silva is ott van hazája világbajnoki keretében. Míg Poulsen a tükörsimán kvalifikáló Dániát képviseli, addig Silva a sokra hivatott Portugáliát erősíti. A dán nyolc mérkőzésen szerepelt a selejtezőn, ezeken egy gólt szerzett, míg Silva hat meccsen érte el ugyanezt a gólszámot. Poulsenék Ausztráliával, Tunéziával és Franciaországgal találkoznak a csoportküzdelmek során, míg Silváék útja Ghána, Dél-Korea és Uruguay ellen vezethet a nyolcaddöntőbe.

Olmo mellett a lipcsei támadósor másik két tagja Yussuf Poulsen és André Silva is ott van hazája világbajnoki keretében. Míg Poulsen a tükörsimán kvalifikáló Dániát képviseli, addig Silva a sokra hivatott Portugáliát erősíti. A dán nyolc mérkőzésen szerepelt a selejtezőn, ezeken egy gólt szerzett, míg Silva hat meccsen érte el ugyanezt a gólszámot. Poulsenék Ausztráliával, Tunéziával és Franciaországgal találkoznak a csoportküzdelmek során, míg Silváék útja Ghána, Dél-Korea és Uruguay ellen vezethet a nyolcaddöntőbe.