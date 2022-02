5 dolog, amiért ne hagyd ki a Red Bull Salzburg és az RB Leipzig meccsét

A Red Bull Salzburgtól talán senki sem várta, hogy a Wolfsburg, Sevilla és Lille alkotta csoportból továbbjutó helyen végezzen - pláne nem azt, hogy a BL-ben folytatja. Az osztrákok azonban felrúgva a papírformát hazai pályán az összes meccsüket megnyerték, ezzel a német Wolfsburgot és a spanyol Sevillát is megelőzve a francia Lille mögött - történetük során először - kvalifikálták magukat a legjobb 16 közé. Adeyemiék itt aztán alaposan belehúztak, a sorsoláskor ugyanis a végső győzelemre is esélyes Bayern Münchent kapták. Ha a papírformát nézzük, nem kérdés, hogy a klasszisokkal erősebb és nagyobb BL-rutinnal is rendelkező bajorok toronymagas esélyesek, a Bochum azonban az elmúlt hétvégén megmutatta, hogy a futballban bármi megtörténhet - 4-2-re páholták el Julian Nagelsmann alakulatát a Bundesligában. A két csapat két évvel ezelőtt szintén a BL-ben találkozott, akkor a csoportküzdelmek során mindkétszer a bajorok győztek, ráadásul a két mérkőzésen 12 gól esett összesen. Vajon idén ezt is túlszárnyalják? A Salzburg-Bayern igazi Dávid és Góliát összecsapás lesz, és ki tudja, talán Dávid elkaphatja Góliátot a Red Bull Arénában.