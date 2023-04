Haaland, Mané, Szoboszlai - a Red Bull Salzburg ontja a sztárfocistákat

A Red Bull Salzburg egyeduralkodónak számít hazájában, zsinórban kilenc alkalommal hódította el az osztrák Bundesliga bajnoki címét, és ennek (is) köszönhetően rendszeres szereplője a Bajnokok Ligája sorozatnak, ahol rendre megmutatja, hogy Európa sztárcsapataival is képes felvenni a harcot. A klubnak azonban van egy másik fő profilja is: ígéretes fiatal tehetségek pallérozódnak náluk, akikből rendre a világ futballját meghatározó játékosok lesznek. A Red Bull Salzburg "futballgyára" mintegy tíz éve ontja magából a sztárfocistákat, mi pedig megnéztük, hogy kik voltak a legfényesebb csillagok, és mire vitték salzburgi pályafutásuk után.

Már-már nem is e világi. Haaland üstökösként robbant be a világ futballjának egére, és nem kérdés, hogy napjaink legfényesebben ragyogó csillaga. A norvég mindössze egy évet játszott a Red Bull Salzburgban, ahonnan meccsenként átlagosan 1,07 gólt szerezve távozott. A 2018/2019-es idény végén még csak elvétve kapott lehetőséget, de a 2019/2020-as szezonban már brillírozott. Januárig 22 mérkőzésén 28 gólt szerzett, köztük a Genk elleni Bajnokok Ligája meccsel, amivel ő lett az első játékos a futball történelmében, aki debütánsként 45 perc alatt mesterhármast ért el a Bajnokok Ligájában. Miután a Salzburg kiesett a csoportkörből, Haaland a téli átigazolási időszakban aláírt a német Borussia Dortmundhoz, ahol szintén azonnal zsákszámra lőtte a gólokat. Haaland útja tavaly nyáron az angol bajnokságba vezetett, ahol ismét félelmetes formában termeli a gólokat, és első idényében már 50 gól felett lőhet Pep Guardiola futballgépezetében.

Mané kulcsszereplője volt a Red Bull Salzburg kezdeti dinasztiájának. A szenegáli az osztrák klubnál inkább középpályás volt, mint szélső, de már elég korán kiderült, hogy óriási érzéke van a góllövéshez. Legjobb szezonja a 2013/2014-es volt, amikor 23 gólt szerzett, és az Európa-ligában is termelte a gólokat. 2014-ben a Premier League-be távozott, ahol előbb a Southampton, majd két évvel később a Liverpool játékosa lett. A vörösöknél aztán igazi sztárfocistává avanzsált (angol bajnokságot és Bajnokok Ligáját is nyert Jürgen Klopp csapatában). 2022 nyarán úgy döntött, hogy egy másik bajnokságban is kipróbálja magát, ekkor csapott le rá a német rekordbajnok Bayern München, ahol teljesítményére szintén nem lehet panasz.

Keita a Red Bull Salzburg másik alternatív piaci felfedezettje. A középpályás korábban a francia másodosztályban szereplő Istres labdarúgója volt. A labdatartó középpályás a 2014/15-ös szezonban debütált Salzburgban, és első idényében hasznos játéka mellett hat gólt is szerzett. A 2015/2016-os szezonban Keita 14 gólt termelt, és bekerült az Év Csapatába, amelyet követően azonnal az RB Leipzighez igazolt. Tehetsége itt is gyorsan kijött, és mára már a Liverpoolt erősíti.

