Túl a csoportkörön – ezek a Red Bull-focisták folytatják a világbajnokságon

Immár két hete tart a futballőrület Katarban, ahol tegnap lezárultak a 2022-es labdarúgó-világbajnokság csoportküzdelmei. A 13 napos meccsdömpingen 14 Red Bullhoz kötődő játékos volt érdekelt - hogy kik, erről korábban írtunk .

Az eddig megvívott találkozókon a Red Bull csapatokat és a márkát képviselő játékosok többsége lehetőséget kapott, s bizony remek teljesítményt nyújtva vették ki a részüket válogatottjuk eddigi sikereiből.

A sort kezdjük most is az RB Leipzig által delegált labdarúgókkal, akik közül David Raum (Németország), Josko Gvardiol (Horvátország), Abdou Diallo (Szenegál) és Dani Olmo (Spanyolország) is meghatározó szerepet játszottak mindhárom csoportmeccsen.

David Raumék kiesése a csoportkör legnagyobb meglepetése. Németország 1-0-ás vezetésről 2-1-re elbukta az első mérkőzését Japán ellen, ami nagyon sokba került a végelszámolásnál. Ezt követően a spanyolok ellen is csak a hajrában sikerült egyenlíteniük, így a zárókör előtt utolsók voltak, s bár végül Costa Ricát legyőzték, Japán a spanyolokat is megverte, így a négyszeres világbajnok vb-álmai 2018 után 2022-ben is már a csoportkörben véget értek. Raum mindhárom mérkőzésen kezdő volt.

A sort a lipcsei védelem másik oszlopával, Josko Gvardiollal folytatjuk. A 20 éves bekk nemhogy mindhárom csoportmeccset végigjátszotta, de Horvátország egyik legjobbja volt. Több remek felszabadítás mellett néha még az ellenfél kapujára is veszélyes tudott lenni. A 2018-as ezüstérmes védelme Marokkó és Belgium ellen sem kapitulált, míg Kanadának négyet rúgva kivívták a továbbjutást, és a csodatévő Japánnal játszhatnak a negyeddöntőért.

Remek védőmunkával vette ki a részét csapata továbbjutásából Abdou Diallo is. Szenegál a házigazda Katart és Ecuadort is legyőzte, így belefért számára a Hollandia elleni vereség - ahol egyébként Diallo lecserélésig 0-0 volt az állás. Teranga oroszlánjai a kieséses szakaszban Angliával csapnak össze.

Dani Olmo Spanyolország mindhárom csoportmeccsét végigjátszotta, és remekül is teljesített. A támadósor bal oldalán bevetett játékos a Costa Rica elleni 7-0-s kiütéshez góllal és gólpasszal járult hozzá. A csoportmásodikként záró hispánokra Marokkó vár a folytatásban.

A lipcsei támadósorból Yussuf Poulsen nem jutott szóhoz a dán válogatott meccsein, amely két vereséggel és egy döntetlennel utazhatott haza. André Silva az utolsó csoportmeccsen szűk fél órát kapott a Dél-Korea ellen kapituláló, de így is csoportgyőztesként továbbjutó Portugáliában, amely Svájc ellen folytatja a nyolcaddöntőben.

A Red Bull Salzburg csapatát képviselő négy játékos közül a 24 éves svájci kapus, Philipp Köhn és a 20 éves horvát középpályá,s Luka Sucic sem lépett pályára a csoportmérkőzéseken. Noah Okafor ellenben bő húsz percet kapott a Kamerunt legyőző Svájcnál, akire a Brazília elleni meccsen izomsérülés miatt nem számíthatott Murat Yakin kapitány. A támadó azonban az utolsó csoportmeccsen már ismét bevethető volt, igaz a Szerbia elleni győztes találkozón a hosszabbításban állt be.

Strahinja Pavlovic a csoportmeccseken is bizonyította, miért tartják Európa egyik legnagyobb tehetségének. A 21 éves védő stabil kezdő a szerb válogatottban, ráadásul a Kamerun elleni meccsen a védőmunkája mellett gólt is szerzett. Szerbia azonban, így is búcsúzik a világbajnokságtól.

A csoportmeccseken nem kapott lehetőséget a New York Red Bulls csapatkapitánya, Aaron Long , ám az amerikai válogatott Anglia mögött kiharcolta a továbbjutást, és Hollandiával találkozik a nyolcaddöntőben.

Azzal a Hollandiával, amelynek tagja Memphis Depay . A Barcelona támadója bár a torna előtti hónapokban sérüléssel bajlódott, mindhárom csoportmeccsen játszott: kétszer csereként egyszer pedig kezdőként vetette be Louis van Gaal. Depay minden bizonnyal az Egyesült Államok ellen is szerephez jut.

Hozta a kötelezőt az angol válogatott, mely Iránt és Walest kétvállra fektetve az első helyen lépett tovább csoportjából. Trent Alexander-Arnold bő fél órát töltött a pályán a csoportküzdelmek alatt - Wales ellen cserélte be őt Gareth Southgate. A háromoroszlánosok Szenegállal találkoznak a nyolcaddöntőben.

Nem sok játékidő jutott a brazilok legnagyobb sztárjának, Neymarnak sem a csoportmeccseken. A Paris SG támadója rögtön az első - Szerbia elleni - mérkőzésen bokasérülést szenvedett, így azóta nem lépet pályára. A végső győzelemre is esélyes Brazília nélküle is csoportelsőként lépett tovább a nyolcaddöntőbe, ahol Dél-Koreával mérkőzik meg - minden bizonnyal még Neymar nélkül. Azonban a játékos és a brazilok stábja is bizakodó a folytatást illetően, szerintük Neymar biztosan pályára fog lépni még a katari világbajnokságon.

Megállás azonban nincs, ugyanis ma már kezdetét veszik a nyolcaddöntő küzdelmei.

És természetesen a világbajnokság után is gurul tovább a labda, te pedig részese lehetsz egy óriási futballélménynek. Ehhez csak annyit kell tenned, hogy helyesen válaszolsz néhány kérdésre, regisztrálsz, és ha te vagy a szerencsés, egy páros belépőt nyerhetsz az RB Leipzig-Bayern München mérkőzésre, Szoboszlai Dominik invitálására. A r észleteket ide kattintva találod!